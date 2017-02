Horizon - Zero Dawn Test

Eine Prise Lara Croft, ganz viel Far Cry und ein vielversprechendes Setting: Wir sind mit Heldin Aloy in den Kampf gegen die Maschinen gezogen und haben uns im Test auf die Suche nach Antworten zu ihrer Vergangenheit begeben.

Horizon - Zero Dawn ab 69,29 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Sie zeigen die PS4-Pro-Fassung. Auf der letzten Seite seht ihr ein Vergleichsbild zwischen PS4 und PS4 Pro im 1080p-Modus. Alle Screenshots stammen von GamersGlobal. Sie zeigen die PS4-Pro-Fassung. Auf der letzten Seite seht ihr ein Vergleichsbild zwischen PS4 und PS4 Pro im 1080p-Modus.

Geduldig lauern wir im hohen Gras. In unserer Nähe treiben sich eine Herde Breitköpfe herum. Die Büffel-ähnliche Wesen sind jedoch nicht etwa aus Fleisch und Blut. Sie bestehen aus Metall, Drähten und Schaltkreisen, die wir überbrücken wollen. Nur so zähmen wir das Tier, um es als Reitmaschine nutzen zu können. Werden wir von den metallenen Bullen entdeckt, war alle Mühe vergebens. Entweder ergreifen sie sofort die Flucht oder sie gehen zum Angriff über. Doch unser ruhiges Wartespiel zahlt sich aus, einer der Breitköpfe nähert sich uns auf wenige Schritte. Wir ergreifen die Chance und setzen mit unserem speziellen Werkzeug zur Überbrückung an. Bevor das mechanische Tier weiß, was mit ihm passiert, gehorcht es uns auch schon. Wir springen auf und reiten mit unserer Heldin Aloy dem wunderschönen Sonnenuntergang der Spielwelt von Horizon - Zero Dawn entgegen.

Lange haben Fans auf die Veröffentlichung des nächsten PS4-Exklusivtitels von Guerilla Games warten müssen, nun ist sie nur noch wenige Tage entfernt. Wir haben es durchgespielt und sagen euch im Test, ob die Entwickler der Killzone-Reihe auch Open-World-Action statt Shooter können – und wie gut die technische Umsetzung wirklich ist.

Steinzeit trifft Science-Fiction

Häufig wird Videospielen nachgesagt, ihnen mangle es in Sachen Setting an Kreativität. Diesen Vorwurf muss sich Horizon - Zero Dawn gewiss nicht gefallen lassen, denn hier treffen buchstäblich zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite haben wir die menschliche Zivilisation, die von ihrem Technologiestand aus der Steinzeit stammen könnte. Sie leben organisiert in Stämmen, wohnen in Holzhütten und gehen mit Pfeil und Bogen auf die Jagd.

Heldin des Spiels ist Aloy. Sie sucht nach der Wahrheit über ihre Vergangenheit und die der Metallwelt. Dass Horizon aber tatsächlich rund 1.000 Jahre in der Zukunft spielt, wird erst auf der anderen Seite ersichtlich. Das auffälligste Merkmal sind ganz klar die Dinosaurier-artigen Lebewesen, die die Spielwelt bevölkern. Die bestehen nämlich nicht aus Haut und Knochen, sondern aus Metall – sie sind Maschinen. Die Roboter sind nur ein erster Hinweis auf eine frühere Zivilisation, die von den Menschen Metallwelt genannt wird. Aber unter der Erde gibt es noch viel mehr Geheimnisse. Dass Horizon aber tatsächlich rund 1.000 Jahre in der Zukunft spielt, wird erst auf der anderen Seite ersichtlich. Das auffälligste Merkmal sind ganz klar die Dinosaurier-artigen Lebewesen, die die Spielwelt bevölkern. Die bestehen nämlich nicht aus Haut und Knochen, sondern aus Metall – sie sind Maschinen. Die Roboter sind nur ein erster Hinweis auf eine frühere Zivilisation, die von den Menschen Metallwelt genannt wird. Aber unter der Erde gibt es noch viel mehr Geheimnisse.

Einem dieser Mysterien kommt gleich zu Beginn von Horizon das damals noch kleine Mädchen Aloy auf die Spur. Sie ist eine Ausgestoßene und wächst bei ihrem Ziehvater Rost auf. Als sie sich eines Tages Kindern des Nora-Stamms nähert, wird sie verjagt und fällt bei der Flucht in eine Höhle. Beim Versuch, wieder zu entkommen, stößt sie auf eine ehemalige Einrichtung der Metallwelt und findet dort auch einen Fokus – einen kleinen Clip, den sie wie ein Bluetooth-Headset an ihr Ohr steckt. Schnell lernt sie, dass der Fokus allerlei nützliche Funktionen hat, etwa die Umgebung nach Lebewesen scannen kann.

Langsamer Einstieg

Es war keine gute Idee, sich mit zwei Stürmern gleichzeitig anzulegen. Horizon - Zero Dawn konzentriert sich stark auf seine Geschichte, kommt dabei allerdings relativ langsam in Fahrt. In den ersten Stunden geht es fast ausschließlich darum, dass Aloy als Ausgestoßene in den Nora-Stamm aufgenommen wird. Immer wieder werden erste Aufträge und Begegnungen mit den Maschinen durch relativ lange und nicht immer spannende Zwischensequenzen unterbrochen. Nach der Aufnahmeprüfung nimmt die Story jedoch merklich an Fahrt auf. Aloy, die sich durch den Nora-Stamm vor allem Informationen über ihre Mutter erhofft, kommt mehr und mehr den Hintergründen der Metallwelt auf die Spur. Auch der Fokus hilft dabei, nimmt doch plötzlich ein Fremder darüber Kontakt zu ihr auf. Neugierig wie sie ist, befolgt sie seinen Rat und stochert weiter in der Vergangenheit. Horizon - Zero Dawn konzentriert sich stark auf seine Geschichte, kommt dabei allerdings relativ langsam in Fahrt. In den ersten Stunden geht es fast ausschließlich darum, dass Aloy als Ausgestoßene in den Nora-Stamm aufgenommen wird. Immer wieder werden erste Aufträge und Begegnungen mit den Maschinen durch relativ lange und nicht immer spannende Zwischensequenzen unterbrochen. Nach der Aufnahmeprüfung nimmt die Story jedoch merklich an Fahrt auf. Aloy, die sich durch den Nora-Stamm vor allem Informationen über ihre Mutter erhofft, kommt mehr und mehr den Hintergründen der Metallwelt auf die Spur. Auch der Fokus hilft dabei, nimmt doch plötzlich ein Fremder darüber Kontakt zu ihr auf. Neugierig wie sie ist, befolgt sie seinen Rat und stochert weiter in der Vergangenheit.

Doch es ist nicht nur die Suche nach der Wahrheit über die frühere Welt, die euch in Zero Dawn beschäftigt, dafür brauen sich auch im Hier und Jetzt zu viele Probleme zusammen. Da wären beispielsweise die Schatten-Carja, die sich von ihrem bisherigen Stamm abgewandt haben und nun einem Kult verfallen sind. Und auch sonst trefft ihr auf euren Reisen immer wieder auf Personen, die eure Hilfe benötigen.

Die Story von Horizon wird aufwendig erzählt und inszeniert. Oscar-verdächtig ist sie nicht gerade, auch im Vergleich mit anderen Spielen würden wir sie nicht zur Spitzenklasse zählen. Aber das Wichtigste ist, dass sie uns über die gesamten 25 Spielstunden hinweg gut unterhalten konnte, uns zum Weiterspielen motivierte. Besonders positiv: Guerilla Games lässt uns am Ende nicht mit unnötigen offenen Fragen zurück. Erfreulich ist zudem, dass die allermeisten Dialoge schnell durchgeklickt werden können und ihr nur selten zum Zuschauen verdammt seid, wenn euch das schnelle Lesen der Untertitel ausreicht.