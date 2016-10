Battlefield 1 – Jörgs 1. Stunde uncut

PC XOne PS4

Unsere miteingeläutete SdK-Offensive bedeutet natürlich nicht nur, dass ihr euch auf besonders viele Stunden der Kritiker freuen dürft – auch die Schlagzahl der Uncut-Stunden wird dementsprechend in den nächsten Wochen ordentlich zulegen. Und damit unsere Premium-User sowie Einmalzahler gleich erstes Futter bekommen, steht diesen ab sofort Jörgs 1. Stunde uncut in Battlefield 1 im Stream und zum Download bereit.In Jörgs erster Stunde mit Battlefield 1 seht ihr den Prolog sowie die ersten eineinhalb Missionen der Kriegsgeschichte "Durch Morast und Blut" in voller Länge. Gratis on top gibt es mit Jörg aber nur hier einen Frontkämpfer, der genauso gerne auf die eigenen wie die feindlichen Mannen schießt, sowie einen Panzerfahrer, der mit seinem tonnenschweren Gefährt wahre Kunststücke ausführt.Viel Spaß beim Anschauen!