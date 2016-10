Battlefield 1 – Wertungskonferenz

PC XOne PS4

Battlefield 1 ab 47,82 € bei Amazon.de kaufen.

Gut 20 Minuten diskutieren Haupttester Christoph, Benjamin und Jörg über die Wertung zum neuen DICE-ShooterDarin benennen die beiden gezielt, was ihnen gefallen hat und was weniger und gewichten die einzelnen Aspekte, um sich schließlich auf die finale Note für Battlefield 1 im Mehrspielermodus zu einigen. Thematisiert wird aber auch die Einzelspielerkampagne, die wir im separaten Solo-Test zu Battlefield 1 behandelt haben.Wenn ihr lieber die Audiofassung der Wertungskonferenz zu Battlefield 1 anhören möchtet, findet ihr diese an dieser Stelle Viel Spaß beim Anschauen!