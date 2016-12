Super Mario Run Test

Das wohl bekannteste Maskottchen der Videospielgeschichte verlässt die heimischen Nintendo-Gefilde und wagt sich erstmals auf Smartphones und Tablets. Wir haben den One-Touch-Runner gespielt und sagen euch, was in ihm steckt.

Bowser entführt Peach - mal wieder

Das untere Display-Drittel bleibt frei, damit euer Finger nichts verdeckt.

Die Blümchen auf den Wiesen blühen, und Mario und Luigi könnten sich eigentlich die Sonne auf ihre Latzhosen scheinen lassen – wäre da nicht Bowser, der dem sorglosen Treiben im Pilzkönigreich mal wieder ein Ende setzt, indem er Prinzessin Peach entführt. Ihr merkt schon: An der Story hat sich auch mit dem ersten Smartphone-Ausflug des vermutlich berühmtesten Klempners der Welt nichts geändert. Aber das muss es auch gar nicht, denn auch in Super Mario Run steht das Gameplay an vorderster Stelle.



Auf den ersten Blick unterscheidet sich der Smartphone-Titel auch kaum von seinen großen 2D-Geschwistern auf WiiU, 3DS und wie sie alle heißen. Im Hauptspielmodus müsst ihr euch durch insgesamt sechs Welten mit jeweils vier Levels schlagen. Würde Mario, einmal in Gang gesetzt, nicht von alleine laufen, könnte man anfangs glatt annehmen, dass es sich um ein weiteres New Super Mario Bros. handelt. Der Grafikstil etwa wurde Eins zu Eins übernommen, und auch sonst finden sich überall Elemente, die man so aus anderen Mario-Titeln kennt – seien es nun die vielen bekannten Gegnertypen oder das Pilz-Power-up, das unseren Helden zu Super Mario heranwachsen lässt.



Schnell fällt aber auf, dass es aufgrund des angepassten Spielkonzepts einige Zugeständnisse gibt. Kleinere Gegner wie Goombas etwa überspringt ihr automatisch, sie stellen also quasi keine Gefahr dar. Die Power-ups hingegen wurden auf ein Minimum zurückgefahren. Hüpft ihr gegen einen Fragezeichen-Block, verstecken sich darin entweder Münzen ein Pilz oder, in seltenen Fällen, auch mal ein Stern, der euch für kurze Zeit unsterblich macht. Auf Feuerblumen oder gar Kostüme müsst ihr jedoch verzichten.



Herausforderungen für Profis

Die Geisterhäuser erinnern an Mario Bros.: Bewegt ihr euch rechts aus dem Bild, kommt ihr links wieder hinein.

So schmerzhaft das Ausbleiben einiger kultiger Elemente für Fans sein mag: Super Mario Run profitiert von der Schrumpfkur. Denn anstatt euch während des flotten Spielablaufs auch noch ums Abschießen von Feuerbällen und ähnliches kümmern zu müssen, könnt ihr euch voll und ganz auf das Timing eurer Sprünge konzentrieren. Schließlich reden wir von Smartphones als Plattform, zu deren vielen tollen Fähigkeiten eine exakte Arcade-Steuerung mit Sicherheit nicht zählt.



Das Timing hat es vor allem dann in sich, wenn ihr alle Spezialobjekte aufsammeln wollt. Fünf rosa Münzen verstecken sich innerhalb jedes Levels. Ergattert ihr die innerhalb eines einzelnen Versuchs, wird derselbe Abschnitt nochmals mit fünf lilanen, schwerer zu erreichenden Münzen freigeschaltet. Und sollte euch das immer noch nicht reichen, dürft ihr es gleich danach noch mal mit fünf schwarzen Münzen versuchen. Spätestens jetzt verlangt Super Mario Run auch Hüpfspiel-Profis alles ab und wird sie für mehrere Stunden beschäftigen.



Schnell durchgespielt

Geht es euch allerdings ausschließlich darum, alle Levels durchzuspielen, ist das Vergnügen schnell wieder vorbei. Selbst absolute Einsteiger sollten nicht viel länger als zwei Stunden benötigen, um in Super Mario Run die Prinzessin zu befreien. Geübte Spieler schaffen es in weniger als 90 Minuten. Das liegt zum einen daran, dass die Levels maximal zwei Minuten dauern und das Zeitlimit in der Regel völlig ausreicht. Zum anderen fehlt es abseits der Spezialmünzen-Sammelei an Anspruch. Das Leveldesign ist zwar gelungen, aber relativ simpel. Abseits von ein paar alternativen Routen gibt es kaum Überraschungen.



Solltet ihr doch mal sterben, schwebt Mario zudem rückwärts in einer Blase durch den Level, bis ihr auf das Display tippt, um ihn zu befreien – zweimal pro Abschnitt könnt ihr auf diese Weise euer Leben verlängern. Zu guter Letzt bieten auch die Bossgegner zu wenig Gegenwehr und sind meist innerhalb weniger Sekunden erledigt.



Wenn ihr sterbt, bewegt ihr euch in einer Blase rückwärts durch den Level und dürft an einem Punkt eurer Wahl wieder einsteigen.

Mario, Kirby oder Link auf einer Plattform, die nicht von Nintendo selbst stammt? Von einigen wenigen Ausflügen Anfang der 90er auf Philips CD-i abgesehen war das für den Kyoter Konzern und viele Spielefans schlicht undenkbar – waren die Eigenmarken der japanischen Firma doch auch immer gleich ihr größtes Zugpferd. Doch dann kam erst das Joint Venture als "kleiner" Vorgeschmack. Und Anfang September ließ Nintendo die Bombe platzen: Anlässlich der ersten Vorstellung des iPhone 7 betrat die Apple-Bühne, um zu verkünden, dass die von ihm erschaffene Videospiel-Ikone Mario demnächst auch auf iPhone und iPad ihr Unwesen treibt. Erste Spielausschnitte machten auch gleich klar, in welche Richtung gehen sollte. Anstatt das übliche Jump-and-run-Prinzip auf Smartphone zu übertragen und Touch-Steuerungstücken in Kauf zu nehmen, setzt man nämlich wie Endless-Runner der Marke oder wie Ubisoft bei Rayman Fiesta Run (zur App der Woche) auf eine One-Touch-Steuerung, bei der sich eure Spielfigur von alleine fortbewegt und ihr sie lediglich per Druck auf das Display zum Springen bewegt. Wir konnten Super Mario Run bereits vor der offiziellen Veröffentlichung im AppStore durchspielen und verraten euch, ob Nintendo auch auf dem Handy mit Qualität glänzen kann.