Rage 3: id Software möchte den Nachfolger entwickeln

Die Veröffentlichung von Rage 2 (im Test) liegt zwar gerade mal zwei Tage zurück, in einem Interview mit Hollywood Reporter hat id Softwares Studio-Director Tim Willits aber schon den Wunsch nach einer weiteren Fortsetzung des Ego-Shooter-Franchises signalisiert. Auf die Frage, ob künftig noch weitere Ableger für die Serie veröffentlicht werden, antwortete Willits:

Das hoffe ich doch. Die Antwort zu der Frage ist eindeutig „ja“. Wir haben das Franchise schon immer geliebt, weil das so ein unterhaltsames Setting ist. Wir können praktisch tun was immer wir wollen. Wir haben einmal über das Reiten auf riesigen Kakerlaken gesprochen. Zu welchem anderen Spiel wäre das ein seriöses Gespräch? Es ist ein verrücktes, witziges und aufregendes Franchise und ich hoffe ich kann auch den dritten Teil dazu machen und zwar so bald wie möglich.

Der zweite Teil der Serie hat id Software in Zusammenarbeit mit Avalanche Studios (Just Cause 4) entwickelt. Das Spiel wurde seitens der Fans und der internationalen Presse mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Während die Shooter-Mechaniken, für die id Software wohl bekannt ist, gelobt wurden, gab es Kritik an der Story, der Spielwelt, dem Missionsdesign und den Charakteren. Auf Metacritic erreichte der Titel 70 Prozent. Der User-Score liegt bei 5.5 Prozent.