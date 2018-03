Ace Combat 4, 5 und Zero: Hinweise auf Remastered-Versionen

PC XOne PS4

Mit Ace Combat 7 - Skies Unknown (im Anspielbericht) wollen Project Aces und der Publisher Bandai Namco Games noch in diesem Jahr einen neuen Teil der bekannten Action-Flugsimulationsreihe veröffentlichen. Doch das ist möglicherweise nicht der einzige Ableger der Serie, der in nahen Zukunft auf den Markt kommt. Wie die Stellenausschreibung eines japanischen Software-Qualitätssicherungsunternehmens auf Mid-Tenshoku andeutet, soll sich darüber hinaus noch eine Remaster-Sammlung, bestehend aus Ace Combat 4 - Shattered Skies, Ace Combat 5 - The Unsung War und Ace Combat Zero - The Belkan War, in Arbeit befinden.

In der besagten Job-Anzeige wird ein erfahrener Mitarbeiter für Director Assistance / Planner Support gesucht. Als Voraussetzung wird unter anderem Erfahrung mit den drei oben erwähnten Spielen erwähnt. Als Plattformen werden dabei Xbox One und die PS4 genannt. Offiziell angekündigt hat Bandai Namco Games die Remastered-Versionen bisher noch nicht.