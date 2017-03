Ace Combat 7 mit PlayStation VR angespielt – ein grandios-arcadiges Spielgefühl

PC XOne PS4

Es begann bereits im Jahr 1995 mit Air Combat auf der ersten PlayStation. Mittlerweile ist die arcadige Flugsimulation im VR-Zeitalter angekommen. Wir haben den neuesten Teil von Namcos Spieleserie auf PSVR angespielt und haben große Lust darauf, mehr Luftduelle zu erleben.

Mission accomplished

In Ace Combat 7 fliegt ihr auch die A-10 Thunderbolt.

Grafisch hinkt Ace Combat 7 hinterher, im VR-Modus zeigen sich aber andere Stärken.

Durchwachsene Grafik

Arcadig wie eh und je

Ästhetik eines millionenteueren Militärjets.

Am besten mit VR-Helm

Die hierzulande "Starfighter" genannte Lockheed F-104 wird durch Strömungsabriß hoffenlich nicht nicht so häufig abstürzen wie in Wirklichkeit.

Meinung: Benjamin Braun

Im Anti-g-Anzug sitzen festgeschnallt in unserem Düsenjet. Die Hand fest am Steuerknüppel startet rechts neben uns unserer Flügelmann vom Deck des US-Flugzeugträgers. Kaum hat der andere F-18-Jet abgehoben, ist es auch für uns soweit: das Dampfkatapult und unserer bis zum Anschlag aufgedrehter Nachbrenner beschleunigen uns binnen weniger Sekunden auf eine Geschwindigkeit, mit der wir uns am Ende des Abschussrampe wie ein Vogel in die Lüfte erheben.Bandai Namcos arcadige Flugsimulationbaut auf alte Tugenden. Schnelle Luftkampf-Action, bei der nicht viel mehr zu tun ist, als den Gegner ins Visier zu nehmen und mit Bordkanone oder zielsuchenden Raketen vom Himmel zu holen.Im VR-Modus auf PlayStation 4 wird das Ganze allerdings zu einem ganz neuen Erlebnis. Wir sitzen zwar genauso wie immer in unserem Cockpit, lassen zwischendrin allerdings unsere Blick direkt auf die Umgebung schweifen. Unter uns Südsüdsee-Atolle, auf denen wir sofort einen Sommerurlaub verbringen würden, ständig rasen wir an Wolkengebilden vorbei, die selbstwohl nicht majestätischer hätte beschreiben können, als sie in Ace Combat 7 wirken.Ja, die geringere Auflösung als im normalen TV-Betrieb mit PSVR wird deutlich durch Treppcheneffekte und die generell niedrigere Auflösung. Aber bei diesem Erlebnis zählt am Ende nicht, dass die abgeschossenen Feindflieger in einer Pixelwolke explodieren, sondern die Vermittlung des Mittendringefühls, das nur den wenigsten bislang verfügbaren VR-Spielen zu Teil wurde. Nicht unerwähnt lassen sollten wir an der Stelle, dass wir Ace Combat 7 auf einer regulären PS4 in VR spielten. Die absolut nicht nachteiligen Schwächen der Grafik könnten auf der PlayStation 4 Pro deutlich geringer ausfallen.Ace Combat 7 wird verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Eine große Herausforderung dürft ihr bei den Luftduellen allerdings nicht erwarten. Wie so oft in den Missionen der Vorgänger mussten wir in der PSVR-Demo auf dem Namco-Event eine Reihe von Gegnerwellen bekämpfen.Unser Flügelmann ist dabei keine große Hilfe, stattdessen begeben wir uns in den Dog-Fight mit den MiGs und halten sie lange genug im Fokus, damit unsere zielsucheneden Raketen den Feind in einem Feuerwall vom Himmel stürzen.Das Kampfgeschehen klingt in der Beschreibung eher nüchtern und scheint keinerlei Unterschiede zu den letzten Serienteilen zu bieten. Aber mit dem VR-Headset auf dem Kopf ist das Spielgefühl ein anderes. Statt einfach nur die Nase unsere Jets auf das Feind-markierende Dreieck auszurichten, ertappen wir uns immer wieder dabei, wie wir den Blick aus dem Cockpit schweifen lassen, um möglichst manuell die Übersicht über das Geschehen zu behalten. Die wichtigste Erkenntnis dabei: Es funktioniert. Denn den nächstgelegenen Gegner steuern wir nur selten an, sondern eher dem im Blickfeld, bei dem wir den Eindruck haben, leichter in den Dog-Fight zu gelangen. Wenige Minuten später ist die Gefahr besiegt, jede der gefühlt 30 MiGs (tatsächlich waren es wohl eher um die zehn), haben wir vom Himmel geholt. Aber wir verlassen die Demo mit einem enorm guten Gefühl, nämlich dem, dass Ace Combat, womöglich nicht bloß in VR, sondern auch im normalen TV-Betrieb wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat, besonders aber in VR seine Stärken in einer Form ausspielt, die zuvor unmöglich waren.Die letzten Teile der Ace-Combat-Reihe haben mich doch eher kalt gelassen. Nicht, dass sie mir keinen Spaß gemacht hätten, aber gerade in Anbetracht der veralteten Grafik ging der Reiz der Flugduelle doch immer wieder unter. Ace Combat 7 an sich scheint an den Stärken und Schwächen der Reihe wenig zu verändern – die Story selbst scheint uns eher wieder zehn Stufen unter Top Gun zu stehen – und das muss man erst mal schaffen!Im VR-Modus jedoch offenbaren sich ganz neue Qualitäten. Ich habe es ja immer gesagt, dass Spiele aus der Cockpitansicht wie gemacht für VR sind, egal ob Rennspiele oder arcadige Flugsimulationen. Aber so viel Lust auf ein Ace Combat hatte ich seit Jahren nicht – und das liegt an diesem grandiosen Mittendringefühl, dem Empfinden, wirklich hinter dem Steuerknüppel eines Militärjets zu sitzen und nicht bloß daran, dass Vorgänger und der dazwischen erschienene Free-to-play-Ableger bestenfalls mittelgut waren. Ich freue mich jedenfalls sehr drauf und hoffe, dass das Spielerlebnis ohne VR ähnlich gut gelingt.