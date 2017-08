GC 2017: Ace Combat 7 – Sturmfront statt Wattewölkchen

PC XOne PS4

Eis ist nur im Cocktail gut

Arcadig trotz erhöhtem Realismus

So ein Mist! Eigentlich hatten wir einen klaren Himmel erwartet. In aller Ruhe hätten wir eine MiG nach der anderen vom Himmel holen können und uns für jeden Abschuss einen der prolligen Schulterklopfsprüche unserer Flügelmänner abholen können. Stattdessen nutzen die „Banditen“ dichte Wolken, um unsere Dogfight-Manöver zu unterbinden oder fliegen gar durch eine Sturmfront, wodurch wir sie nicht mehr mittels unseres Radars orten können. Aber das kommt eben davon, wenn man sich bei den Witterungsverhältnissen auf den Wettbericht im Fernsehen verlässt!Wie viel Spaß die für Anfang 2018 angekündigte Arcade-Flugkampfsimulationbesonders im VR-Modus macht, haben wir euch bereits an dieser Stelle ausführlich geschildert . Womit wir damals jedoch noch nicht groß in Kontakt gekommen sind, ist das Wetter. Neben den Sturmfronten, Regen, dichten Wolkenteppichen oder auch Nebel nahe der Oberfläche weitet Bandai Namco die Komplexität des Geschehens und damit auch neue taktische Kniffe hinzu. Denn genau wie die Gegner das Wetter nutzen können, um einer brenzligen Situation zu entkommen, können wir das natürlich genauso tun.Allerdings ist das Fliegen durch so eine Sturmfront auch von ein paar negativen Begleiterscheinungen betroffen. Dass wir im Rahmen der Turbulenzen durchgerüttelt werden, kann man verschmerzen. Aber wer sich zu lang in der Sturmfront aufhält, riskiert das Vereisen seines Kampfjets. Klar, im wortwörtlichen Sinn ist das cool. Tatsächlich allerdings ist es nicht so schön, wenn auf einmal die gesamte Scheibe des Cockpits zufriert und wir schlichtweg nichts mehr um unser Flugzeug herum sehen können. Da hilft dann auch der Eiskratzer aus dem Supermarkt nicht weiter, wenn man niemanden nach draußen schicken kann, um den Job zu übernehmen. Schlimmer als vereiste Scheiben sind nur vereiste Tragflächen. So ein Strömungsabriss bei Überschall umfasst zwar einen gewissen Thrill, aber halt auch nur bis zu dem Moment, an dem man am Boden zerschellt…Freunde der Ace-Combat-Reihe müssen sich aufgrund des Wetters natürlich keine Sorgen machen, dass sie mit Skies Unknown plötzlich eine echte Flugkampf-Simulation vor sich haben werden. Denn auch, wenn das Wetter eine taktische Komponente hinzufügt und theoretisch tatsächlich auch mal zu einem Absturz führen kann, ist das Retten des Jets selbst bei einem Strömungsabriss bei niedriger Flughöhe noch problemlos zu retten. Das gilt auch für den „Expertenmodus“, der den Realismusgrad im Vergleich zum normalen Modus dezent erhöht.Spaß machen die Flugkämpfe jedenfalls wie gehabt. Dem tut auch die Grafik auf PS4, die zwar ansehnlich ist, aber in keinem Punkt technisch wirklich begeistern kann, keinen Abbruch. Was Story und Missionen angeht, lässt sich aktuell noch nicht sagen, ob Unknown Skies hier zulegen kann beziehungsweise ob die Geschichte überhaupt ein größeres Thema ist. Bei den Missionen rechnen wir nicht mit einer bahnbrechenden Vielfalt. Aber gerade wenn die heruntertickenden Timer, bis zu deren Ablauf die Ziele erfüllt werden müssen, am Ende gut passen, dürfte auch das kaum der Spielspaß groß reduzieren, wohl aber gegebenenfalls die Langzeitmotivation.