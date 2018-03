Elex: Konsolen-Patch mit Support für Xbox One X und PS4 Pro erschienen

PC XOne PS4

Bereits vor Weihnachten sollte ein Konsolen-Patch für Elex (im Test, Note: 7.5) erscheinen, durch den der Titel unter anderem sowohl Xbox-One-X- als auch PS4-Pro-Unterstützung erhalten soll. Wie der Publisher THQ Nordic verkündet, ist das Update nun tatsächlich erschienen. Warum dieses so lange hat auf sich warten lassen, geht aus dem Blog-Eintrag nicht hervor.

Während das Rollenspiel auf Microsofts Konsole in nativen 1800p (3200 x 1800 Bildpunkte) auflösen wird, gibt es für PS4-Pro-Spieler lediglich 4K-Rendering. Somit dürfen wir davon ausgehen, dass Elex die meiste Zeit lediglich in hochskalierter Auflösung laufen wird. Für beide Konsolen soll hingegen die allgemeine Qualität verbessert worden sein, spielt ihr es in 1080p.

Neben den technischen Verbesserungen gibt es zahlreiche kleinere Änderungen und Bugfixes. Diese sind oftmals Quest-relevant, einen vollständigen Changelog könnt ihr den Quellen entnehmen.