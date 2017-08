GC 2017: Elex angespielt – weit mehr als nur Fan-Service

PC XOne PS4

Ihr kennt auch diese Tage, an denen man sein Jetpack morgens am liebsten in der Garage lassen würde. Wer weiß schließlich schon, ob da nicht auch irgendwer bei den Abgaswerten rumgetrickst hat. In Piranha Bytes‘ kommendem Rollenspiel schnallen wir uns den Jetpack aber dennoch um, denn die riesige Spielwelt ist einfach zu schön und zu spannend – und viel mehr könnten wir die postapokalyptische Welt ohnehin nicht zerstören.Allerdings ist die große, offene Spielwelt mit ihren vielfältigen Landschaften und seiner enormen Weitsicht nur eines der Elemente, die unsere Vorfreude auf das neue Spiel der Gothic-Macher anheizt. Vor allem sind es die kruden NPCs, auf die wir gespannt sind, die Fraktionen und Entscheidungsmöglichkeiten, die uns im Abenteuer der Essener erwarten. Wie sehr in die Tiefe geht Elex in puncto Waffen- und Rüstungscrafting. Wie schwer wird uns bei den unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Vor- und Nachteilen, die der Anschluss an eine der Fraktionen mitbringt, dieser Schritt fallen?Zweifellos, so manche dieser Fragen wird erst die finale Version endgültig klären können. Aber das Konzept von Piranha Bytes, und alles, was wir bislang sehen konnten, hat Hand und Fuß und zeugt vor allem davon, dass hier Leute an einem Action-Rollenspiel arbeiten, in dem natürlich auch extrem viel Arbeit steckt, dem man jedoch nicht zuletzt in fast jedem Detail anmerkt, dass mindestens genauso viel Herzblut drinsteckt. Vielleicht sogar so viel Herzblut und Enthusiasmus, wie es bei erstem Gothic (trotz zweifellos vorhandener Macken) aus jeder Pore strömte.Aber was ist denn eigentlich mit den Kämpfen? Die waren gerade in den letzten beiden Teilen der Risen-Reihe deutlich actionlastiger geworden und wirkten in einigen Situationen mit Ausweichrolle und Co. oft hektisch. In Elex kommt mit der Kombination des Nahkampf-lastigen (Magie sowie eine Reihe von Schusswaffen wird es passend zum Setting natürlich auch geben) etwa mit dem eingangs genannten Jetpack eine weitere Dimension dazu. Damit steigen jedoch nicht etwa die Hektik oder der Hang zum „Klickiklickitöt“. Stattdessen wirken die Kämpfe trotz des hohen Actionanteils entspannter, übersichtlicher und gleichsam erheblich vielseitiger.Die Konsolenversionen konnten wir in Köln nicht in Augenschein nehmen. Auf dem PC allerdings sieht es nicht danach aus, als wenn sich Rollenspielfreunde Sorgen machen müssten. Elex sieht erstklassig aus und selbst in bislang schwächelnden Bereichen wie den Charakteranimationen zeigen die Essener erhebliche Verbesserungen. Das Design der Spielwelt allein (und das ist bei weitem nicht der einzige Grund) schafft bereits Anreizpunkte, hier jeden Stein umzudrehen und jedes Geheimnis aufzudecken, dass wir den Release Mitte Oktober kaum noch erwarten können. Aber noch in einem weiteren Punkt sind wir uns sicher: Wenngleich gerade Fans der Piranha-Bytes hier auf ihre Kosten kommen werden, ist Elex nicht bloß Fan-Service. Und das liegt nicht bloß daran, dass das Studio aus dem Ruhrpott gerade die "Sperrigkeit" ihrer früheren Titel unserem Eindruck nach enorm reduziert habe, ohne dass die eigene Handschrift der Piranhas fehlt.