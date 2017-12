Elex: Entwickler äußern sich zur "4K-Unterstützung" auf Konsolen

XOne PS4

Für das Open-World-RPG in einem Science-Fantasy-Setting Elex wurde kürzlich ein umfangreicher dritter Patch angekündigt, der neben diversen Fehlerbehebungen auch die Auflösung auf PS4Pro und Xbox One X erhöhen soll. Dabei wurde seitens Publisher THQ Nordic per Twitter mitgeteilt, dass nur die PS4Pro das Spiel nach dem Patch in 4K auflösen könne, während die Xbox One X stattdessen leicht darunter mit einer Auflösung von 3200 x 1800 Bildpunkten bedacht wird. Das ist insofern verwunderlich, da die Microsoft-Konsole eigentlich die leistungsfähigere der beiden ist.

Die Webseite wccftech hat daher bei Entwickler Piranha Bytes nachgefragt und um Klarstellung gebeten. Lead Programmer Philipp Krause zufolge wird Elex auf beiden Konsolen mit 1800p-Auflösung dargestellt, allerdings in unterschiedlicher Weise:

Auf der PS4Pro können wir diese Auflösung nur durch Einsatz der Checkerboard-Technik erreichen. Die Qualität wird durch Einsatz von temporärem Anti-Aliasing und FXAA verbessert. Die PS4Pro skaliert dann auf die 4K-Auflösung eures TV-Gerätes. Auf der Xbox One X haben wir dieselbe Auflösung, allerdings nativ und ohne Tricks. Es sind echte und volle 1800p. Es wird lediglich FXAA genutzt, um die Kanten etwas abzurunden. Das ist nur durch die bessere Hardware der Xbox One X möglich.

Das Update ist derzeit auf beiden Konsolen noch nicht verfügbar, laut THQ Nordic wegen des Zertifizierungsprozesses bei Sony und Microsoft. Für die PS4 soll es noch "vor Weihnachten" und für Xbox sobald wie möglich soweit sein.