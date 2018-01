Street Fighter 5: Kostüme aus Monster Hunter - World angekündigt

PC PS4 Linux

Street Fighter 5 ab 22,96 € bei Amazon.de kaufen.

Anlässlich der morgigen Veröffentlichung von Monster Hunter - World (Preview) hat Capcom eine Crossover-Aktion für die „Arcade Edition“ von Street Fighter 5 (Testnote: 8.0) angekündigt. So werden Besitzer des Prügelspiels im Zeitraum zwischen dem 27. Februar und 12. April 2017 die Gelegenheit haben, einzigartige Kostüme im Stile von Rathalos, Zinogre und Kirin aus Monster Hunter - World für Ken, R. Mika und Ibuki im Extra Battle-Modus freizuschalten.

Um ein Outfit zu erhalten, müsst ihr vier monatliche Herausforderungen abschließen, die nach und nach freigeschaltet werden. Die Teilnahme an jeder Herausforderung kostet euch 2.500 Fight Money (insgesamt monatlich also 10.000 FM). Die besagten Herausforderungen sind laut Capcom zeitlich begrenzt. Wer die Kostüme also haben möchte, sollte die „Quests“ nicht verpassen. Nachfolgend die Zeiträume für alle drei Crossover-Kostüme im Überblick:

Ken (Rathalos-Outfit):

Herausforderung vom 27. Februar bis 8. März 2018 Herausforderung vom 8. März bis 15. März 2018 Herausforderung vom 15. März bis 22. März 2018 Herausforderung vom 22. März bis 29. März 2018

R.Mika (Zinogre-Outfit):

Herausforderung vom 8. März bis 15. März 2018 Herausforderung vom 15. März bis 22. März 2018 Herausforderung vom 22. März bis 29. März 2018 Herausforderung vom 29. März bis 5. April 2018

Ibuki (Kirin-Outfit):