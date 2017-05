Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers: Switch-Exklusivprügler angespielt

Switch

Seit Urzeiten warten Spieler auf einen neuen Teil von Capcoms Prügelreihe auf Nintendo-Konsole. Schon bald ist es soweit. Wir sagen euch, ob Ken und Ryu es auch auf der Switch draufhaben.

20 Kämpfer, alle Arenen

Im Kumpelkampf trefft ihr mit Mitspieler oder KI-Partner im Team auf M. Bison und Co.

Hilf mir, Kumpel

"Der Weg des Hado"-Modus ist Switch-exklusiv – und so lala.

Shoryuken aus der Ego-Sicht

Große und freie Auswahl bei den Kämpfern.

Meinung Benjamin Braun

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalGut 26 Jahre ist es her, seitdem die Urversion vonerschien. Ein Jahr nach dem Debüt in den Spielhallen erschien die erste Heimversion des Titels – für eine Nintendo-Konsole! Warum wir die SNES-Fassung von Street Fighter 2 an dieser Stelle so betonen? Von der Reihe, mittlerweile bei Street Fighter 5 (im Test: Note 8.5 ) angekommen, war in den vergangenen Jahren nur noch selten etwas zu sehen. Die jüngste Veröffentlichung warfür 3DS im Jahr 2011.Am 26. Mai hat das Warten ein Ende. Dann erscheint mitnicht weniger als eine Version des Klassikers exklusiv für die Switch, mitsamt eines einzigartigen Spielmodus namens „Der Weg des Hado“. Wir haben das Spiel bereits für euch angespielt und wollen euch unsere Eindrücke nicht vorenthalten.In Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers habt ihr von Beginn an Zugriff auf fast alle der 20 Kämpfer, also neben Ryu und Ken (sowie ihrer bösen Varianten) auch auf M. Bison, Sagat oder Akura. Auch die Arenen könnt ihr natürlich frei wählen, um Fei Long mit Dhalsims Yoga-Flamme einzuheizen oder mit Balrogs Fäusten Vega die Maske zu verdellen.Hübsch sehen die überarbeiteten Arenen und Kämpfer aus, ohne dass Entwickler Capcom am klassischen Stil groß etwas ändert. Spielerisch hat sich am Arcade- und Versus-Modus nicht allzu viel getan. Spielen tut es sich noch immer genauso gut, wenn nicht gar besser als im Jahr 1991.Wobei, nicht ganz: Mit den Sticks der Joy-Cons (was zum Teil auch dem Verschleiß nach mehr als redaktionsintern allein weit mehr als 100 Stunden in Zelda geschuldet sein mag) steuern sich die Kämpfer nicht ganz so gut wie erhofft. Simple Moves wie Ryus Hadoken sind kein Problem. Spätestens bei den komplexeren Specials allerdings fällt es uns schwer, sie ordentlich zu aktivieren. Mit dem Pro Controller geht schon besser.Neben Arcade- und Versus-Modus gibt es noch den Kumpelkampf. Darin kämpft ihr zusammen mit einem Freund im Team gegen einen einzelnen CPU-Gegner. Wer möchte, darf die Steuerung des „Kumpels“ aber auch von der KI übernehmen lassen. Der Computer ist schließlich der beste Freund des Menschen. Oder war das doch der Hund? Nicht so wichtig. Die beiden Teamkämpfer treten jedenfalls gemeinsam gegen einen Gegner an und müssen am Ende ebenfalls zwei Runden für sich entscheiden. Verlieren dürfen sie allerdings nicht. Ist ihre gemeinsame Lebensenergieleiste aufgebraucht, ist das Match verloren. Zu Beginn von Runde 2 bleiben euch zudem nur die Trefferpunkte, die ihr nach der ersten Runde noch übrig hattet.Eine Besonderheit von Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers ist der Spielmodus „Der Weg des Hado“. Darin nutzt ihr die Bewegungssteuerung der Switch, um in einem Arena-Modus aus der Egosicht gegen die Schergen von M. Bison anzutreten. Die Kampfaktionen wie etwa Ryus Drehkick Tatsumaki Senpukyaku (wir mussten natürlich nicht nachschauen, wie das geschrieben wird!) löst ihr hier nicht per Knopfdruck, sondern durch Gesten mit den Joy-Cons aus. Im konkreten Beispiel müsst ihr etwa beide separat in der linken und rechten Hand gehaltenen Controller der Switch gleichförmig im Kreis bewegen. Bei Ryus Uppercut Shoryuken wiederum haltet ihr den linken Joy-Con still in der Luft und bewegt den anderen wie bei einem Faustschlag nach vorne. Auch das Abblocken feindlichen Attacken ist möglich.Antreten könnt in dem Modus, wobei ihr auch die Werte Ryus durch eure gesammelten Punkte verbessert, sowohl in einer Art Arcade-Modus mit aufeinanderfolgenden Levels bis zum Endgegner. Oder aber ihr probiert euch am Endlosmodus und versucht so lange zu überleben, wie möglich.Obwohl die Kommandos zur Ausführung der Moves simpel funktioniert das Tracking der Joy-Cons nicht optimal, weshalb es doch immer wieder auch zu Fehlerkennungen kommt. Begeistert hat uns der Modus allerdings ohnehin nicht. Auf uns wirkt er bislang eher wie eine nette Dreingabe, die die meisten Spieler wohl nicht auf Dauer motivieren können wird.Aber da der Kern des Spiels stimmt und The Final Challengers auch über Online-Mehrspieler-Funktionen verfügen wird (über die wir noch keine Details nennen dürfen und mangels Verfügbarkeit auch nicht könnten), machen wir uns über die Langzeitmotivation insgesamt keine großen Sorgen.So ganz frisch ist Street Fighter 2 eigentlich schon seit zig Jahren nicht mehr. Aber mir macht es immer noch Spaß! Es mag auch daran liegen, dass ich das Spiel schon 1991 im Italien-Urlaub am Automaten gespielt habe. Aber das ist nicht der einzige Grund. Das Ding hat einfach etwas Zeitloses und daran ändert sich auch mit der nochmals aufgehübschten und umfassenden Switch-Fassung nichts. Bedenklich finde ich nur, dass die Steuerung mit den Joy-Con-Sticks nicht so reibungslos funktioniert, wie sie soll. „Der Weg des Hado“ gefällt mir nicht. Aber für mich ist das eh nur ein Bonus, wenn eben auch einer, auf den ich auch gut verzichten könnte.Autor: Benjamin Braun (GamersGlobal)