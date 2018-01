Assassin's Creed Origins: Erster DLC erscheint am 23.1. // Gratis-Inhalt im Februar

PC XOne PS4

Ubisoft wird am 23. Januar 2018 den ersten DLC für Assassin's Creed Origins (im Test mit Wertung 9.0) veröffentlichen. Die Verborgenen wird euch eine neue Quest bieten, die vier Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels in der neuen Region Sinai angesiedelt ist. Die Erweiterung erhöht die Level-Grenze auf 45 und bietet euch unter anderem vier neue legendäre Waffen, ein neues Outfit und zwei neue Reittiere. Eingeleitet wird die Story-Erweiterung mit der neuen Quest "Gefahr im Verzug", die bereits mit dem kürzlich auf allen Plattformen veröffentlichten Patch 1.2.0 ins Spiel implementiert worden ist.

Ein für alle Besitzer des Hauptspiels kostenloses Update wird am 20. Februar 2018 folgen. Die Entdeckungstour bietet euch die Möglichkeit, das Alte Ägypten völlig frei von Kämpfen, Zeitdruck oder Gameplay-Beschränkungen zu erkunden. Handlung und Quests sind nicht aktiv, und in von Historikern zusammengestellten Touren könnt ihr mehr über die ägyptische Geschichte erfahren. Dieser Spielmodus wird auch separat, also unabhängig vom Hauptspiel, für 19,99 Euro auf Uplay und Steam zum Verkauf angeboten werden.

Der Release der zweiten Erweiterung Der Fluch der Pharaonen ist für März 2018 geplant. Diese wird euch nach Theben führen und euch gegen berühmte Pharaonen und ägyptische Bestien kämpfen lassen, während ihr einen Fluch untersucht, der die toten Pharaonen wieder zum Leben erweckt hat. Mit diesem DLC wird die Level-Grenze auf 55 angehoben.