Hand of Fate 2: Release im November für PC, PS4 und Xbox One

PC PS4 Linux MacOS

Entwickler Defiant Development hat kürzlich im Rahmen eines neuen Trailer (direkt unter dieser News) bekannt gegeben, dass Hand of Fate 2 am 7. November erscheinen wird. Dieser Termin gilt für PC-Systeme, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Umsetzung für Nintendos Switch scheint aktuell nicht vorgesehen zu sein.

Bei Hand of Fate handelt es sich um eine Mixtur aus Trading-Card-Spiel und Third-Person-Action. Der Vorgänger des aus Australien stammenden Indepedent-Entwicklers erschien erstmals im Jahr 2015.