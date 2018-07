PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Die Kämpfe finden in kleinen Arenen statt.

Die Karten werden gemischt

In der stimmigen Tabletop-Ansicht trefft ihr Entscheidungen und erlebt die Geschichten.

Schnetzeln wie in Mordor

Die Zahl der Soldaten hängt von euren Erfolgen ab. Hier kommt es zu einem Bosskampf.

Fazit

Geschicktes Deckbuilding ist essenziell.

Action-RPG trifft Kartenspiel trifft Brettspiel

Solospiel

Für Fortgeschrittene und Profis

Erhältlich seit 17.7.2018 für 28 Euro

In einem Satz: Actionreiches Brettspielabenteuer für Rollenspieler

In dieser Rubrik stellen wir euch regelmäßig interessante eShop-Spiele vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um den eShop-Check kümmern sich unsere UserundMit etwas mehr als einem halben Jahr Verzögerung schafftden Sprung auf die Nintendo Switch. Vampiro hat den interessanten Mix aus Kartenspiel (Deckbuilding!), Brettspiel und Action-RPG ausprobiert und verrät euch im eShop-Check, ob auch ihr euch die Karten legen lassen solltet.Zu Spielbeginn von Hand of Fate 2 nehmt ihr am Tisch des mysteriösen Kartengebers Platz. Das Spiel teilt sich in zwei Abschnitte auf: die Ereignisse am Spieltisch und actionreiche Kämpfe. Stets habt ihr einen Auftrag (etwa einen Deal mit der Hohepriesterin machen) und müsst dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen (sechs Segen mitbringen). Der Kartengeber legt euch dann die Karten, und ihr könnt entscheiden, wohin ihr mit eurer Figur als nächstes zieht. Das Aufdecken neuer Karten verbraucht Nahrung (Erinnerungen anwerden wach), heilt euch aber auch um fünf Punkte.Teils habt ihr keinen Einfluss auf die Ereignisse, etwa einen Schneesturm. Wohl aber auf dessen Ausgang. Wie schlimm wird er, wieviel Schaden nehmt ihr? Dazu müsst ihr in einem Minispiel eine von vier Karten aufdecken, wobei es scheint, dass man nicht erkennen kann, welche Karte (Erfolg? Fehlschlag?) wohin wandert. Manchmal gibt es Würfelspiele, dann muss schlicht ein bestimmter Zielwert erreicht werden. Manchmal stehen weitere Optionen zur Auswahl. Wollen wir einer Damsel in Distress helfen? Wenn ja, erhaltet ihr einen Würfelwurf. Bei Erfolg werden wir belohnt, bei einem Fehlwurf entpuppt sich die feine Dame als Räuberin, die uns mit ihren Kumpanen eine Falle gestellt hat und es kommt zum Kampf.Die Kämpfe finden auf einer recht kleinen Karte statt. Ich kann zuschlagen, stoßen (etwa, um die Rüstung von Minibossen zu sprengen), und nach einer bestimmten Anzahl Treffern ohne Gegentreffer die Spezialfähigkeit meiner Waffe einsetzen. Feinde kann ich blocken oder ihnen mit einer Rolle ausweichen. Was ich tun sollte, wird wie ineingeblendet. Habe ich schon einen der vier Gefährten dabei, unterstützt er mich im Kampf.Hin und wieder kämpfen auch andere NPC-Figuren wie Farmer oder Soldaten mit. Zusätzliche Tiefe kommt durch die unterschiedlichen Gegner- und Waffentypen ins Spiel. Die zunächst etwas simpel erscheinenden Kämpfe entpuppen sich recht schnell als fordernd – zumal der genommene Schaden auf das Brettspiel mitgenommen wird und ein schlecht verlaufener Kampf so schnell das Ende der Herausforderung bedeuten kann.Völlig ausgeliefert seid ihr dem Kartengeber übrigens nicht. Vor einer Herausforderung könnt ihr entscheiden, welche eigenen Karten ihr unter das Deck mischt. So könnt ihr euren Gefährten auswählen sowie Ereignisse und Ausrüstungsgegenstände aussuchen. Stellt ihr fest, dass ihr während der Herausforderung unter Nahrungsknappheit leidet (ihr könnt jederzeit campen und mit Nahrung Lebenspunkte wiederherstellen), solltet ihr Karten mitnehmen, die euch die Chance auf neue Vorräte bieten. Wenn ihr es mit Gegnern in Rüstung zu tun bekommt, solltet ihr zum Beispiel schwere Waffen hinzufügen. All das wisst ihr natürlich erst nach dem ersten oder zweiten Versuch – Hand of Fate 2 hat daher einen gewissen Grindfaktor. Über euren Erfolg entscheiden also Glück, euer Deck und eure Künste am Controller. Dabei spielten sich die Kämpfe für mich mit dem Pro Controller deutlich angenehmer als im Handheld-Modus, was vor allem an den gewölbten Analog-Sticks der Joycon liegt.Grafisch gewinnt Hand of Fate 2 zwar keine Schönheitspreise. Die Spielwelt wirkt aber stimmig und läuft auch im Handheld-Modus flüssig. Für eine tolle Atmosphäre sorgen das Spielbrett und die schönen Karten. Das Spiel fühlt sich so fast wie eine private Pen&Paper-Runde mit einem Spielleiter an. Bis ihr alle 22 Herausforderungen gemeistert habt, vergehen sicher 20 Stunden. Danach wartet noch ein Endlos-Modus. Rollenspieler, die vor den Actionsequenzen nicht zurückschrecken, können zugreifen.