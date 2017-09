TGS2017: Trailer zu Atelier Lydie & Suelle - The Alchemists and the Mysterious Paintings

Switch PS4 PSVita

Entwickler Gust und Publisher Tecmo Koei haben im Rahmen der TGS 2017 einen Trailer zu Atelier Lydie & Suelle - The Alchemists and the Mysterious Paintings veröffentlicht. Den 1:44 Minuten langen Clip, den wir für euch nachfolgend zum Anschauen bereitgestellt haben, zeigt erste Eindrücke aus dem kommenden JRPG.

Der neuste Titel der Atelier-Serie, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, dreht sich storytechnisch um die beiden Zwillingsschwestern Lydie und Soeur. Diese entdecken in der Alchemisten-Werkstatt ihres Vaters ein geheimes Bild gelangen dadurch in eine neue und fremde Welt, die aufregende Abenteuer für die beiden bereithält.

Atelier Lydie & Soeur - Alchemists of the Mysterious Painting soll in Japan noch im Winter dieses Jahres für Playstation 4, PSVita und Nintendo Switch erscheinen. Zu einer Veröffentlichung des Titels im Westen hat sich der Publisher noch nicht geäußert, mit dieser ist aber zu rechnen.