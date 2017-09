Knapp eineinhalb Jahre liegt die Veröffentlichung des VR-Headsets HTC Vive nun zurück. Am 20. September 2016 startete die Oculus Rift (Europa-Termin) und am 13. Oktober desselben Jahres schließlich erfolgte der Release von Sonys VR-Brille PlayStation VR. Offizielle Verkaufszahlen gibt es zu keinem der genannten Geräte, wobei mehr oder weniger gewiss ist, dass Sony von seinem Gerät für PS4 und PS4 Pro, das wohl nicht ohne Grund demnächst zumindest indirekt im Preis reduziert wird, die meisten Einheiten von den drei Bewerbern absetzen konnte. Neue VR-Spiele erscheinen weiterhin, allerdings sind Veröffentlichungen in diesem Bereich nicht bloß gefühlt seltener geworden.Nachdem wir bereits vor einiger Zeit euer Interesse an VR-Geräten im Allgemeinen sowie zu eurer "preislichen Obergrenze" für eine mögliche Anschaffung gefragt hatten, möchten wir in unserer heutigen Sonntagsfrage von euch wissen, wie ihr rund ein Jahr nach der Markteinführung der bedeutendsten VR-Geräte zur Zukunft der VR-Spiele steht. Glaubt ihr, dass sich die VR respektive eines oder mehrere der drei Geräte langfristig auf dem Massenmarkt durchsetzen können wird? Wird VR frühestens in ein paar Jahren den Durchbruch schaffen oder glaubt ihr sogar, dass VR im Spielesektor generell keine Zukunft hat, wenigstens nicht abseits der (relativ großen) Nische, in der HTC Vive, Oculus Rift und PSVR bislang an den Mann gebracht werden konnten?Bei unserer heutigen Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis Montag um 10:00 Uhr eure Stimme abgeben. Danach schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, postet eure Idee in diesem Foren-Thread (gerne auch mit möglichen Antwortoptionen) und eure Frage könnte schon bald an dieser Stelle an die GamersGlobal-Leser weitergereicht werden.