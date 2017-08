PSVR fällt in Nordamerika indirekt im Preis, bald auch bei uns?

PS4

Sonys VR-Brille war von Beginn an, sowohl was das Headset selbst als auch die zum Betrieb notwendige PS4-Konsole angeht, die mit Abstand günstigste Möglichkeit, VR-Spiele im heimischen Wohnzimmer zu spielen. Wie aus einer Mitteilung auf dem offiziellen PlayStation Blog hervorgeht, senkt Sony nun den Preis für die optionale VR-Hardware, die bislang nur separat für (laut UVP) 399 Euro beziehungsweise 399 US-Dollar (plus Steuern) im Einzelhandel erhältlich war.

Angekündigt wurden kürzlich nämlich zwei PSVR-Bundles. Das erste umfasst zur bisherigen UVP der VR-Brille PSVR inklusive der für die Nutzung von PSVR auf der PS4 zwingend erforderlichen PS4-Kamera (die Konsole, egal ob Standard-PS4 oder PS4 Pro benötigt ihr natürlich überdies). Dieses Paket schlägt ab sofort für 399 Dollar zu Buche. Für 449 Dollar, auch hierfür müsst ihr natürlich zusätzlich eine PS4 euer Eigen nennen, könnt ihr alternativ auch ein größeres PSVR-Bundle erwerben, das neben dem Headset und der PS4-Kamera zusätzlich eine Disc-Version von PlayStation VR Worlds und zwei Move-Controller umfasst.

Dass es die beiden Bundles künftig auch in Europa geben wird, scheint überaus wahrscheinlich. Eine offizielle Ankündigung seitens Sony respektive Preise in Euro gibt es dafür bislang jedoch noch nicht. Erst kürzlich hatte Facebook, die seit einiger Zeit Besitzer des VR-Brillenherstellers Oculus VR Incorpration sind, eine angeblich nur temporäre Preissenkung für das bislang PC-exklusive VR-Gerät Oculus Rift verkündet.

Laut Sony befinden sich derzeit unzählige weitere VR-Titel für PS4 beziehungsweise PlayStation 4 Pro in Entwicklung. Noch einmal in größerem Stil präsentiert hatte Sony auf der vor kurzem durchgeführten Spielemesse gamescom in Köln allerdings nur die beiden vom Until Dawn-Studio Supermassive Games entwickelten Spiele Bravo Team und The Inpatient (Preview).