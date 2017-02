Total War - Warhammer: Update der Modding-Tools lässt euch bald Maps erstellen

PC Linux

Vor kurzem veröffentlichte Creative Assembly ein etwa 15 Minuten langes Video, in dem ein Update zum Assembly-Kit vorgestellt wird, bei dem es sich um die Modding-Tools für Total War - Warhammer (im Test mit Wertung 9.0) handelt. Mit der Neuerung wird es euch möglich sein, eigene Maps für das Strategiespiel zu erstellen und diese auf das virtuelle Schlachtfeld zu bringen.

Die Custom-Maps können auch in die Kampagnenkarte integriert werden, um somit für mehr Vielfalt bei den Gefechten zu sorgen. Außerdem legen die Entwickler ein Werkzeug bei, mit dem ihr auf der Kampagnenkarte markieren könnt, wo die jeweilige Custom-Map zum Einsatz kommen soll. Damit lässt sich verhindern, dass ihr euch zum Beispiel – während ihr auf der Kampagnenkarte in den Bergen kämpft – im Echtzeitkampf plötzlich auf einer Karte in der Wüste wiederfindet.

Wer möchte, kann die selbst erstellten Maps auf die Steam-Workshop-Plattform hochladen und somit anderen Spieler zur Verfügung stellen. Laut Creative Assembly kann das Update ab dem 28. Februar 2017 heruntergeladen werden.