Resident Evil 7: Zehn Prozent aller Spieler gruseln sich mit PSVR // Weitere Statistiken

PC XOne PS4

Obwohl VR-Headsets bereits seit einiger Zeit im Handel verfügbar sind, gilt das letzte Woche veröffentlichte Resident Evil 7 (im Test) als erster AAA-Titel, der euch – eine PS4 und PSVR vorausgesetzt – von Anfang bis Ende in die virtuelle Realität abtauchen lässt. Wie gut die VR-Fassung ankommt, zeigt nun eine von Capcom veröffentlichte Statistik, nach der sich nach aktuellem Stand 9,48 Prozent und damit fast jeder zehnte Spieler eine PSVR überziehen.

Zwar nennt die Statistik auch absolute Zahlen – so haben 924.651 Benutzer das Spiel gestartet, 87.632 davon mit PSVR – allerdings beruhen diese ausschließlich auf den Daten derer, die sich beim Spielstart bei ResidentEvil.net angemeldet haben. Eine Aussage, wie viele Spieler sich bisher tatsächlich ins Anwesen der Familia Baker getraut haben, lässt sich dadurch aber nicht treffen. Ebenso lässt sich aus den Angaben nicht darauf schließen, ob die VR-Brille nur für eine kurze Testsession oder dauerhaft aufgesetzt wurde.

Interessant sind daher vor allem die relativen Statistiken. So wird etwa 77 Prozent aller Monster vor dem Tod der Kopf abgetrennt, während die Arme nur zu 6 beziehungsweise 7 Prozent sowie die Beine zu jeweils 4 Prozent dran glauben müssen. Mit dem Schließen von Türen nehmen es die Spieler übrigens nicht so genau – 87 Prozent aller Türen bleiben nach dem Betreten eines Raums geöffnet. Ein BH, der in einem der Saverooms zu finden ist, ist da schon von größerem Interesse: Jeder zweite Spieler hat ihn sich genauer angeschaut, und das im Durchschnitt fast zweimal.

Billardspielen wollten bisher lediglich 0,546 Prozent der Spieler – allerdings dürften viele gar nicht bemerkt haben, dass sie das überhaupt können. Eine Statistik zu einem der ersten Bosskämpfe sparen wir uns aus möglichen Spoilergründen an dieser Stelle und verweisen auf die Quelle. Nur so viel: Beide möglichen Vorgehensweisen sind in etwa gleich beliebt.