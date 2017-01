Project Louisiana: Arbeitet Obsidian an Fallout-Ableger?

Obsidian Entertainment hat kürzlich mit Project Louisiana ein neues Spielprojekt enthüllt. Allzu viel haben die Macher von Rollenspielen wie Pillars of Eternity (im Test: Note 8.5) und Tyranny (im Test: Note 8.0) dazu allerdings noch nicht verraten. Die getwitterte Grafik (siehe Newsbild) zeigt eine Pfeife und eine Ähre, die sich so ähnlich wie Hammer und Sichel auf der sowjetischen Flagge überkreuzen. Darunter ist zu lesen:

I used to dream that when my god came back, he would forgive us. That's the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up.

Ich träumte davon, dass mein Gott uns vergeben würde, wenn er zurückkehrt. Aber das ist das Problem mit dem Träumen. Früher oder später müssen wir aufwachen.