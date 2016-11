Tyranny Test

Der neueste Rollenspiel-Spross aus dem Hause Obsidian erinnert auf den ersten Blick stark an Pillars of Eternity, entpuppt sich auf den zweiten jedoch als böser, kleiner Zwilling. Ob das Oldschool-RPG dennoch Spaß macht, erfahrt ihr im Test.

Bestimme dein Schicksal: die Eroberungsphase

Ein starres Klassensystem sucht ihr in Tyranny vergeblich, nutzt die Waffen, auf die ihr Lust habt. Bevor es losgeht, dürfen wir uns natürlich erst unseren Schurken, äh, Helden erstellen. Hier gibt es gleich den ersten großen Unterschied zu Pillars of Eternity: Statt Volk und Klasse definieren wir "nur" unsere Hintergrundgeschichte sowie unsere primäre sowie sekundäre Waffenkompetenz. Letztere bestimmen, mit welchen Friedensstiftern und Fähigkeiten wir ins Abenteuer starten, später können wir unserem Alter Ego aber auch jede andere Waffe in die Hand drücken. Ein heilender Großschwertschwinger ist also genauso möglich wie ein Schockzaubernder Tank in schwerer Rüstung. Dann noch ein paar Attributs- und Skillpunkte verteilt, und schon geht es los mit der Eroberungsphase.

Die Eroberungsphase stellt eine optionale, sehr gelungene Möglichkeit für euch dar, die Startparameter der Spielwelt von Tyranny festzulegen. Auf einem Kartentisch spielen wir in Multiple-Choice-Manier die Eroberung der Südreiche ach und dürfen dabei mehrere Entscheidungen treffen, die nicht nur den Verlauf des Krieges beeinflussen, sondern auch unser eigentliches Abenteuer. Entscheiden wir uns etwa dafür, eine Stadt niederzubrennen, statt sie zu stürmen, erhalten wir einen Feuerzauber und werden von NPCs auf unsere pyromanische Ader angesprochen. Bestimmen wir an anderer Stelle, dass die Eisenwaffen von den Geschmähten bewacht werden, werfen uns das die Mitglieder des Scharlachroten Chors bei jeder Gelegenheit vor. Beim Anführer der Geschmähten haben wir jetzt dagegen ein Stein im Brett. Es gibt drei Schaupplätze mit je drei solcher Entscheidungen, die teils aufeinander aufbauen.



Freund und Feind

Im Eroberungs-Prolog legt ihr durch eure Entscheidungen die Startparameter für euer Abenteuer fest. Das Treffen schwieriger Entscheidungen endet nicht mit der Eroberung, auch während unseres Abenteuers liegt das Schicksal der Bewohner von Terratus immer wieder in unseren Händen. Als Schicksalsbinder stellen wir eine Art Fantasy-Version von Judge Dredd dar, sind also Ankläger, Richter und Henker in einer Person. Geben wir ein paar Gefangene in die Obhut des Chors, damit diese die Stärksten in ihre Armee einverleiben können? Machen wir sie zu Sklaven der Geschmähten, die für den Rest ihres kurzen Lebens Handlangerarbeiten übernehmen dürfen? Oder lassen wir sie laufen und ziehen so den Unmut beider Armeen auf uns? Zwischen solchen Optionen wählen wir im Minutentakt. Und: Viele dieser Entscheidungen wirken sich tatsächlich aus, auf den weiteren Spielverlauf, aber auch auf das – leider sehr plötzliche – Ende von Tyranny.

Anzeige Die Beschwörung dieses Fieslings sieht beeindruckend aus, doch allzu schwer fallen die Kämpfe auf "Normal" nicht aus. Die Beziehung zu den beiden Armeen, den zahlreichen anderen Interessengruppen und den bis zu sechs Gefährten, die sich uns im Laufe der Zeit anschließen (maximal drei davon begleiten uns gleichzeitig), dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Haben wir erst einmal den Zorn einer Fraktion auf uns gezogen, greift diese lieber zum Schwert als mit uns zusammenzuarbeiten, oder hintergeht uns auf andere Weise. Loyale Verbündete unterstützen uns dagegen im Kampf und gehorchen unseren Befehlen, ohne (allzu laut) zu murren. Da die Fraktionen ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, ist es unmöglich, es allen Recht zu machen. Doch ist das gar nicht schlimm. Im Reputationsfenster schalten wir auch dann nützliche passive Boni oder aktive Fähigkeiten frei, wenn wir eine Gruppierung so richtig wütend gemacht haben oder wir einen Begleiter in unserer Nähe vor lauter Angst schlottern lassen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalNachdem uns Pillars of Eternity (im Test: Note 8.5) trotz einiger Ecken und Kanten richtig gut gefallen hatte, waren wir gespannt darauf, ob das nächste Rollenspiel-Projekt von Obsidian Entertainment die hohe Qualität halten oder sogar toppen kann. Das klassische Party-Rollenspiel hört auf den Namenund zeigt viele Gemeinsamkeiten bei Kampfsystem, Technik sowie Fokus auf das geschriebene Wort. Allerdings gibt es auch spürbare Unterschiede. Der wichtigste: Wir arbeiten auf der bösen Seite der Macht und sollen unterwerfen, versklaven sowie knechten, was das Zeug hält.Womit wir mittendrin im spannenden Szenario von Tyranny sind. Der gottgleiche, seit Jahrhunderten aktive Herrscher Kyros hat mit seinen Truppen die Fantasywelt Terratus unterworfen, zuletzt die Südreiche. Selbst die mächtigen Archonten, denen eine gewaltige Macht innewohnt, konnten ihn nicht aufhalten, vielmehr hat er sie zu seinen Offizieren gemacht.Doch gibt es ein Problem: Aufstände bedrohen den erzwungenen Frieden, und die beiden im Süden operierenden Armeen von Kyros, die disziplinierten und hervorragend ausgebildeten "Geschmähten" sowie die wilde Horde des "Scharlachroten Chors", haben nichts besseres zu tun, als sich ständig selbst an die Gurgel zu gehen. Als Schicksalsbinder – ein hoher Rang, in dem sich Judikative und Exekutive treffen – sollen wir nun dafür sorgen, dass die Heere gemeinsame Sache machen und die "Eidbrecher" vernichten. Und damit es nicht an Motivation mangelt, verleiht Kyros dem Ganzen mit einem Edikt, eine Art regionaler Fluch, Nachdruck: Sollte das Ziel in wenigen Tagen nicht erreicht sein, werden alle Lebewesen, egal ob Freund oder Feind, im Gebiet des Widerstands sterben.