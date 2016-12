Steep: Testvergleich dt. Spielemagazine [5/8]

PC XOne PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Steep führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Steep

Review von Note/Link Umfang Zitat aus dem Testbericht 4Players 82

v. 100 15.000 Z. Die Entwickler machen bis auf ein paar Kleinigkeiten wirklich alles richtig: Die Sportarten wechseln sich ab, die Herausforderungen besitzen zig Zielvorgaben, das Missionsdesign ist klasse [...]. Computer Bild Spiele - - Nicht getestet* Gamona - - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 70

v. 100 15.300 Z. [...] die unterschiedlichen Disziplinen und Spielstile bieten augenscheinlich viel Abwechslung – allerdings verfliegt dieser Reiz nach wenigen Spielstunden, sobald klar wird, dass die Welt [...] irgendwie steril und leblos wirkt. GIGA - - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

78

v. 100 11.800 Z. Die Spielwelt ist riesig, der Inhalt dafür aber zu wenig. Schade, denn bis dahin hat mich Steep richtig gut unterhalten. Es nimmt einen nie an der Hand und weckt mit seinen knackigen Herausforderungen trotzdem den Ehrgeiz in mir. Spieletipps 76

v. 100 16.500 Z. Wer eine Art SSX erwartet, wird enttäuscht. Wer schicke Grafik, eine offene Spielwelt und die eine oder andere Herausforderung zugunsten von Freeride-Erkundungsfahrten ausfallen lassen kann, hat seine Freude mit Steep. GamersGlobal 6.0

v. 10 14.800 Z.

1 Video Dass mich die Steuerung selbst nach Stunden der Übung unabsichtlich gegen Baumstämme brettern lässt, raubt mir einen guten Teil der Motivation. Für die ein oder andere Stunde zwischendurch finde ich Steep aber trotzdem brauchbar.

Durchschnittswertung 7.3 *Zuletzt überprüft: 8.12.2016, 17:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.