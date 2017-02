Steep: Alaska-DLC im Trailer

PC Switch XOne PS4

Am 10. Februar will Ubisoft die kostenlose Erweiterungfür das Extremsportspielveröffentlichen. Das neue Gebiet bietet euch allerlei neue Challenges, darunter auch welche, in denen ihr Steep-Credits und Ruf-Punkte erhalten könnt. Der DLC erscheint für den PC, die Xbox One und PlayStation 4.