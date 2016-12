Street Fighter 5: Akuma noch im Dezember // Season-2-Balancing

PC PS4 Linux

Auf der PlayStation Experience 2016 hat Capcom den ersten Season-2-Charakter von Street Fighter 5 (im Test mit Wertung 8.0) vorgestellt. Es handelt sich dabei um den schon aus vorherigen Teilen bekannten Akuma, der nun einige neue Tricks auf Lager hat. So kann er mit seinem V-Skill Attacken parieren und direkt mit einem eigenen Angriff kontern. Mit seinem V-Trigger wird Akuma für kurze Zeit zu einer entfesselten Version seiner selbst, in der er gleich zwei Projektile auf einmal innerhalb eines Sprungs erzeugen kann und Zugriff auf seinen ikonischen Raging Demon hat.

Erhältlich ist Akuma ab dem 20. Dezember. Zeitgleich erscheint der Season 2 Character Pass für 29,99 Euro, mit dem ihr Zugriff auf Akuma und fünf weitere bisher unbekannte Figuren erhaltet. Zur Überraschung der Fans wird es sich dabei um komplett neue, bisher unbekannte Kämpfer handeln. Es gibt also 2017 voraussichtlich kein weiteres Wiedersehen mit bekannten Gesichtern.

Mit der Veröffentlichung Akumas und dem Beginn der Season 2 erhält das Spiel auch ein neues Balancing. So sollen laut Peter „ComboFiend“ Rosas, dem Associate Producer des Spiels, Techniken abgeschwächt werden, die dazu geführt haben, dass unterschiedliche Kämpfer trotz verschiedener Fähigkeiten ähnlich gespielt wurden. So soll zum Beispiel an leichten Attacken geschraubt werden, die bisher ein sehr effektives und einfaches Mittel waren, um Sprünge abzuwehren. Eine genaue Auflistung aller Änderungen soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.