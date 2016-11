Xbox Live Deals With Gold: Diese Woche mit Landwirtschafts-Simulator 17, Worms und mehr

XOne

Xbox One ab 242,00 € bei Amazon.de kaufen.

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb hat die Deals with Gold für diese Woche bekanntgegeben. Für die Gold-Mitglieder wurden bis zum 5. Dezember 2016 unter anderem Landwirtschafts-Simulator 17 und Nightmares from the Deep 2 - The Siren’s Call für die Xbox One, sowie drei Worms-Spiele für die Xbox 360 im Preis reduziert:

Xbox One

Xbox 360