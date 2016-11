Watch Dogs 2 "Seamless Multiplayer" eventuell ab Wochenende wieder aktiviert

PC XOne PS4

Eigentlich hätte der sogenannte "Seamless Multiplayer" schon zum Verkaufsstart von Watch Dogs 2 (Test) zur Verfügung stehen sollen. Ubisoft hatte die Modi, in deren Rahmen ihr in die Welt anderer Spieler eindringen und diese hacken oder auch verschiedene Koop-Varianten spielen könnt, jedoch bis auf Weiteres gesperrt. Das Drop-in-Drop-Out-System sorgte nämlich beim Spieler, in dessen Welt eingedrungen wurde, dafür, dass die Performance in den Keller ging.

Wie Ubisoft in einem Update zur Sperrungsmeldung im offiziellen Forum mitteilte, arbeiten die Entwickler immer noch fieberhaft daran, das Problem zu bereinigen. Man habe die Hoffnung, die Lösung bereits gefunden zu haben und teste die Funktionalität gerade intern auf Herz und Nieren. Sollten die Performance-Einbrüche mit dem Patch ein Ende haben, wolle man diesen bereitsstellen. Im besten Falle passiere dies noch an diesem Wochenende. Zusagen können die Entwickler das allerdings nicht.

Watch Dogs 2 lässt sich im Solomodus weiterhin uneingeschränkt spielen. Auch Koop-Missionen sowie der Free-Roam-Modus, in dem ihr eure Freunde in eure Spielwelt einladen oder ihren Welten beitreten könnt, um gemeinsam zu spielen, können bereits seit dem Verkaufsstart am 15. November genutzt werden. Die PC-Fassung soll ab dem 29. November bei Steam respektive in Ubisofts Online-Portal Uplay zur Verfügung stehen.