Watch Dogs 2: Komplettlösung und Tipps Guide

Die Komplettlösung zu Watch Dogs 2 bietet euch einen kompletten Walkthrough durch die Story-Missionen des Hacker-Abenteuers. Zudem haben wir hilfreiche Tipps und Tricks zum Kämpfen, Schleichen und Hacken parat, die euch die ersten Stunden erleichtern.

Tipps und Hilfen für Watch Dogs 2

Kämpfe und Waffen in Watch Dogs 2

Kämpfen ist in Watch Dogs 2 eigentlich eher die schlechtere Option. Marcus Manche Hacks schalten Gegnergruppen aus, bevor ihr überhaupt den Kampf beginnt. hat nur wenige Lebenspunkte und geht schnell zu Boden, wenn er ins Kreuzfeuer gerät.

hat nur und geht schnell zu Boden, wenn er ins Kreuzfeuer gerät. Waffen unterteilen sich in zwei Kategorien: Tödlich und Nicht-tödlich . Wie ihr vorgeht, ist euch überlassen. Es gibt keine Auswirkungen für euer Handeln oder ein Gut- und Böse-System.

und . Wie ihr vorgeht, ist euch überlassen. Es gibt keine Auswirkungen für euer Handeln oder ein Gut- und Böse-System. Solltet ihr doch einmal in die Verlegenheit und somit eine Schießerei kommen, geht in Deckung und feuert nur kurze Salven auf die Feinde. Dies am besten, nachdem ihr die aus der Deckung heraus anvisiert habt. So riskiert ihr weniger Treffer.

auf die Feinde. Dies am besten, nachdem ihr die aus der Deckung heraus anvisiert habt. So riskiert ihr weniger Treffer. Granaten zwingen euch aus der Deckung. Aber das gilt auch für eure Feinde.

zwingen euch aus der Deckung. Aber das gilt auch für eure Feinde. Diverse Hacks unterstützen euch im Kampf . Lasst Granaten der Gegner explodieren, stört ihre Kommunikation, um Verstärkung zu vermeiden oder lasst alle Feinde im Umkreis die Orientierung verlieren. Dafür benötigt es aber einige Punkte, die besser in andere Skills angelegt werden sollten.

. Lasst Granaten der Gegner explodieren, stört ihre Kommunikation, um Verstärkung zu vermeiden oder lasst alle Feinde im Umkreis die Orientierung verlieren. Dafür benötigt es aber einige Punkte, die besser in andere Skills angelegt werden sollten. Nutzt die Hacker-Sicht: Auch ohne vorherige Markierung seht ihr damit auf geringe Distanz, ob ein Gegner beispielsweise hinter einer Ecke sitzt und von euch wegschaut, sodass ihr einfach schnell hinlaufen und ihn im Nahkampf besiegen könnt.

Der Jumper ist das wichtigste Gerät für lautlose Spieler.

Schleichen in Watch Dogs 2

Schleichen ist immer die beste Option in Watch Dogs 2. Doch dabei müsst ihr nicht einmal mit Marcus vorgehen. Der Jumper ist euer bester Freund, wenn ihr ungesehen vorgehen wollt.

ist euer bester Freund, wenn ihr ungesehen vorgehen wollt. Die kleine Drohne kann Gegenstände hacken, aufnehmen und physische Hacks an Stationen vornehmen. Nur in manchen Missionen muss Marcus selbst einen Checkpoint betreten, damit ihr weiter vorankommt.

Die Reichweite der Drohne wird durch ihr Licht angezeigt. Wird es gelb, nähert ihr euch der Grenze. Rot bedeutet, dass die Verbindung gleich abbricht.

wird durch ihr Licht angezeigt. Wird es gelb, nähert ihr euch der Grenze. Rot bedeutet, dass die Verbindung gleich abbricht. Wachen können euch entdecken, wenn ihr zu lang in ihrem Sichtfeld seid. Wird die Drohne entdeckt, dann zieht sie schnell mit der Rückholfunktion aus dem Verkehr und beginnt von neuem. Wird sie zerstört, müsst ihr sonst eine gefühlte Ewigkeit auf den Respawn warten.

aus dem Verkehr und beginnt von neuem. Wird sie zerstört, müsst ihr sonst eine gefühlte Ewigkeit auf den Respawn warten. Auch Kameras helfen euch enorm beim Schleichen. Manchmal sind sie so positioniert, dass ihr ein Gebäude für die Lösung nicht einmal betreten müsst.

helfen euch enorm beim Schleichen. Manchmal sind sie so positioniert, dass ihr ein Gebäude für die Lösung nicht einmal betreten müsst. Um den Überblick zu behalten und Gegner zu markieren, wechselt ihr in die Hacker-Sicht. Sind Gegner markiert (nutzt dazu Kameras), bleiben sie auch außerhalb der Spezialsicht durch Wände hindurch angezeigt.

Geld verdienen in Watch Dogs 2

Erledigt Hauptmissionen . Sie bringen neben den Followern auch die meiste Kohle.

. Sie bringen neben den Followern auch die meiste Kohle. Nebenmissionen sind ein guter Zuverdienst. Ihr erkennt sie in der Hackersicht an dem orangenen Pulsieren.

sind ein guter Zuverdienst. Ihr erkennt sie in der Hackersicht an dem orangenen Pulsieren. In Sperrgebieten gibt es kleine Geldbeutel, die reichlich Kohle darin versteckt haben. Um heranzukommen, müsst ihr allerdings häufiger die Drohne oder andere Skills anwenden.

gibt es kleine Geldbeutel, die reichlich Kohle darin versteckt haben. Um heranzukommen, müsst ihr allerdings häufiger die Drohne oder andere Skills anwenden. Hackt Passanten , die Geld dabei haben. Allerdings solltet ihr hier unter den Social-Engineering-Skills zunächst „verbesserter Profiler“ freischalten. Dadurch werden besonders reiche Bürger in der Nähe markiert.

, die Geld dabei haben. Allerdings solltet ihr hier unter den Social-Engineering-Skills zunächst „verbesserter Profiler“ freischalten. Dadurch werden besonders reiche Bürger in der Nähe markiert. Zu guter Letzt findet ihr hin und wieder einige Items, die ihr beim Pfandhaus (Ringsymbol auf der Karte) verkaufen könnt. Diese bringen einen schönen Nebenverdienst für eure schmale Kasse.

Follower in Watch Dogs 2 bekommen

Wie bereits erwähnt sind Hauptmissionen der beste Weg, um neue Follower (im Prinzip die Erfahrungspunkte von Watch Dogs 2) für DedSec zu bekommen. Damit schaltet ihr neue Missionen und Fertigkeitenpunkte für die Technologie-App frei.

Auch Nebenmissionen, Rennen und andere Aktivitäten durch Apps bringen euch Follower. Wollt ihr also schnell aufsteigen, müsst ihr euch auch den Nebenaufgaben widmen.

Wichtige Fertigkeiten zu Beginn von Watch Dogs 2

Zunächst solltet ihr voll auf Social Engineering gehen. Denn dadurch schaltet Welche Fertigkeiten ihr ausbaut, liegt an eurem Spielstil. ihr im zweiten Zweig „Verbesserter Profiler“ frei. Dieser Skill markiert reiche Bürger und bringt euch dadurch extrem schnell Geld ein.

gehen. Denn dadurch schaltet ihr im zweiten Zweig „Verbesserter Profiler“ frei. Dieser Skill markiert reiche Bürger und bringt euch dadurch extrem schnell Geld ein. Danach kommt es ganz auf euren Spielstil an. Wir empfehlen die Stun-Granate im Basteleien-Tree mitzunehmen, um auch Gegnergruppen schnell auszuschalten. Hin und wieder lohnt es sich auch Fahrzeuge fernzusteuern und Stapler zu fahren.

im Basteleien-Tree mitzunehmen, um auch Gegnergruppen schnell auszuschalten. Hin und wieder lohnt es sich auch und Stapler zu fahren. Beachtet jedoch, dass ihr auch ab und zu eure BotNet-Energie erweitern solltet. Je mehr ihr hackt, desto schneller geht diese in die Knie. Habt ihr mehr davon, geht euch auch nicht so schnell die Puste aus. Neue Energie bekommt ihr durch das Hacken von Passanten (Blitzsymbol).

Neues Equipment in Watch Dogs 2 beschaffen

Im HQ von DedSec beschafft ihr neues Equipment. Das kostet aber eine Stange Geld. Neue Gadgets und Waffen bekommt ihr im HQ von DedSec . Hier steht ein 3D-Drucker, der euch gegen Bares die coolsten Dinge basteln kann.

Neue Gadgets und Waffen bekommt ihr im . Hier steht ein 3D-Drucker, der euch gegen Bares die coolsten Dinge basteln kann. Allerdings solltet ihr am Anfang auf Waffen verzichten und lieber auf die fliegende Drohne sparen. Sie erleichtert euch später so einige Missionen.

und lieber auf die fliegende Drohne sparen. Sie erleichtert euch später so einige Missionen. Waffen könnt ihr nämlich auch von Gegnern einsammeln, nachdem ihr sie erledigt habt. So stellt ihr euch recht schnell ein passendes Arsenal zusammen.

Verfolgungsjagden in Watch Dogs 2 meistern

Verfolgungsjagden sind aufgrund der Steuerung in Watch Dogs 2 etwas knifflig. Hier müsst ihr eben auch eure Hacking-Skills einsetzen, um zu entkommen.

Sprengt also Wasserrohre , schaltet Ampeln um und fahrt Poller hoch , um Gegner hinter euch aufzuhalten. Im Fahrzeug-Skill-Tree gibt es dafür einige Erleichterungen, die nur noch einen Tastendruck von euch abverlangen.

, um und , um Gegner hinter euch aufzuhalten. Im Fahrzeug-Skill-Tree gibt es dafür einige Erleichterungen, die nur noch einen Tastendruck von euch abverlangen. Achtet auf die Minimap . Hier seht ihr, wo die nächsten Verfolger anrücken und könnt über Alternativrouten abweichen.

. Hier seht ihr, wo die nächsten Verfolger anrücken und könnt über Alternativrouten abweichen. Seid ihr entkommen (gelbe Umrandung der Minimap), stellt euch etwas abseits der Straße mit eurem Wagen hin. Drückt dann die Verstecken-Taste, um den Kopf einzuziehen. Sind die Verfolger weit genug von euch weg, verschwindet euer Status nach einigen Momenten.

Fortbewegungsmittel in Watch Dogs 2

Von Anfang an steht euch die Schnellreise zur Verfügung. So kommt ihr flink über die ganze Karte. Nur in manchen Missionen ist sie deaktiviert.

zur Verfügung. So kommt ihr flink über die ganze Karte. Nur in manchen Missionen ist sie deaktiviert. Autos sind in Watch Dogs 2 oft die falsche Wahl. Wenn ihr sie knackt, könnte der Alarm losgehen. Zudem sind sie die meisten Autos recht träge.

sind in Watch Dogs 2 oft die falsche Wahl. Wenn ihr sie knackt, könnte der Alarm losgehen. Zudem sind sie die meisten Autos recht träge. Die bessere Wahl besteht aus Quads und Motorrädern. Denn diese könnt ihr einfach kapern ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zudem sind sie schnell und wendig und geben euch damit einen Vorteil, wenn ihr verfolgt werdet.

Anzeige Seid ihr außer Sichtweite von Verfolgern, versteckt ihr euch am Straßenrand. Solang niemand in den blauen Umkreis kommt, seid ihr sicher.

