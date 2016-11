Watch Dogs 2 Test

Dedsec ist zurück: Im zweiten Teil der Open-World-Action hacken wir uns durch die Infrastruktur von San Francisco, legen uns mit den größten Technologie-Konzernen der Welt an und fragen uns nicht selten, welche Zielgruppe man mit den Charakteren erreichen wollte.

Morgen erscheint Watch Dogs. Es spielt nicht mehr in Chicago, sondern in San Francisco und Umgebung, inklusive Silicon Valley. Anstatt nach einem zutiefst persönlichen Motiv zu handeln, ist es dieses Mal die durch Datenkraken-Konzerne gefährdete Privatsphäre aller Menschen, die den neuen Hauptcharakter Marcus Holloway und seine Buddies von der Hackertruppe "Dedsec" antreibt. Damit ist zwar noch immer ein ernster Hintergrund vorhanden, allerdings driftet Watch Dogs 2 von der seriösen Erzählweise teilweise sehr stark in die Blödel- und Fremdschäm-Ecke ab. Warum Open-World-Fans trotzdem über einen Kauf von Watch Dogs 2 nachdenken sollten, verraten wir euch im Test.

Hipp, Hipster, Hacker





Diese vielseitige Begabung ist der Grund, warum Marcus alias "Retr0" (nur echt mit Null!) von der Dedsec-Hackergruppe etwa 3 Minuten nach dem Kennenlernen in die hochgeheimen Pläne der Organisation eingeweiht. Dorn im Auge von Dedsec ist das ctOS-Netzwerk. Das diente schon in Watch Dogs als Hort des Bösen, ist nun aber in der 2.0-Version in quasi allen elektrischen Geräten der weltweiten Infrastruktur enthalten. Die Betreiber können mit dem System ohne große Bemühungen und in einem kaum vorstellbaren Maße persönliche Daten sammeln und damit genaueste Profile sämtlicher Bürger anlegen. Für Dedsec besteht daher kein Zweifel: Den Verantwortlichen muss das Handwerk gelegt werden!



Die peinliche Dedsec-Crew hat sich zur Krisensitzung am Tisch versammelt. [PS4] In den rund 20 bis 25 Spielstunden, die ihr alleine für die Hauptmissionen von Watch Dogs 2 einplanen dürft, stellt sich heraus, dass deutlich mehr hinter den Machenschaften der ctOS-Betreiberfirma Blume ("Bloom" ausgesprochen im Englischen) steckt. Zahlreiche Unternehmen sind in die Sache verstrickt, und auch kriminelle Organisationen und Regierungsbehörden mischen mit. Selbst einen mutmaßlichen Wahlbetrug deckt ihr im Laufe der Handlung auf.

Aller Anfang ist schwer