Blizzard über mögliche Remastered von Warcraft 1 & 2: „Macht nicht mehr so viel Spaß wie damals“

Frank Pearce, einer der Mitgründer von Blizzard Entertainment, hat auf der Blizzcon während des Panels zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens über Warcraft - Orcs & Humans und Warcraft 2 - Tides of Darkness gesprochen. Wie er auf die Anfrage eines der Besucher angab, hat das Studio derzeit keine Pläne, die beiden Klassiker für aktuelle Systeme zu remastern. Zwar habe man das Glück, den gesamten ursprünglichen Quellcode und alle Assets noch zu besitzen, die Arbeit damit gestalte sich allerdings nach all den Jahren alles andere als einfach:

Wir hatten ein paar engagierte Leute, die sich mit viel Leidenschaft mit den Assets und dem Code des ersten Warcraft-Spiels auseinandergesetzt haben. Sie haben daran gearbeitet und brachten es auch auf einem aktuellen System im Fenster-Modus zum Laufen. Ich habe es gespielt. Warcraft - Orcs & Humans war seinerzeit großartig, aber glaubt mir, in der heutigen zeit und nach den heutigen Standards macht es einfach nicht mehr so viel Spaß wie damals.

Abschließend merkte Pearce noch an, dass die dem Studio zur Verfügung stehenden Ressourcen bei allen Projekten nun mal begrenzt seien und diese will man lieber dazu nutzen „großartige Inhalte“ für World of Warcraft und Overwatch (Testnote: 9.5) zu entwickeln, oder in zukünftige Projekte zu investieren, anstatt „die alten Fossilien auszugraben“. Blizzards Präsident und ebenfalls Mitgründer Mike Morhaime kam daraufhin auf die Bühne, um zu ergänzen, dass dies „zumindest aktuell“ der Stand der Dinge sei und gab den anwesenden Fans somit zu verstehen, dass man spätere Remakes zumindest nicht ganz ausschließen möchte.