Playstation Store: Halloween-Sale

PS3 PS4 PSVita

In knapp zwei Wochen ist Halloween und aus diesem Anlass hat Sony eine neue Rabattaktion gestartet, bei der Ihr dazu passende Spiele für die PS4, PS3 und PSVita zu reduzierten Preisen erhaltet. Als Angebot der Woche gibt es bis zum 26. Oktober 2016 Mittelerde - Mordors Schatten entweder in der Legion Edition für 14,99 Euro statt 49,99 Euro oder in der Game of the Year Edition für 17,99 Euro statt 59,99 Euro. Darüber hinaus erhaltet ihr bis zum 2. November 2016 unter anderem noch die folgenden Titel (eine vollständige Liste findet ihr im PlayStation Blog):

Ebenfalls bis zum 2. November 2016, könnt ihr auch einige digitale Spiele billiger erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem die folgenden Titel zum reduzierten Preis (die vollständige Liste findet ihr im Playstation Blog):