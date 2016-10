Forza Horizon 3: Erstes Oktober-Update erschienen

PC XOne

Seit einer Woche können interessierte Spieler ihren Geschwindigkeitsrausch in der offenen Spielwelt von zum Test ) ausleben. Leider gab es bei dem ein oder anderen Spieler auf dem PC Probleme mit der Performance. Diese und andere Themen gehen die Entwickler Playground Games und Turn 10 mit dem ersten Patch an, der sowohl auf PC als auch für Xbox One veröffentlicht wurde.Das Update muss zwingend heruntergeladen werden, um weiterhin online fahren zu können, und hat auf dem PC eine Größe von 1,89 Gigabyte. Der Patch für Windows 10 enthält neben Leistungsverbesserungen bei unlimitierten FPS auch Fehlerbehebungen und neue Einstellungen bei Lenkrädern. Zudem könnt ihr nun jederzeit zwischen verschiedenen Eingabegeräten wechseln.Die vollständigen Patchnotes findet ihr in der Quelle. Playground Games und Turn 10 haben dort auch bereits weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen angekündigt. Forza Horizon 3 ist seit dem 27. September 2016 für Xbox One und Windows 10 verfügbar.