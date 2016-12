Virtuis: Deutschlands erste Virtual-Reality-Arcade in Nürnberg

Im wörtlichen Sinne Jung und Alt erfreuten sich am vielfältigen Softwareangebot. Dieses hielt sich noch relativ in Grenzen angesichts des aktuellen VR-Spiele-Lineups, soll aber schon bald stark ausgebaut und erweitert werden. Siehe dazu auch unser Redaktionsvideo zu 13 PSVR Spielen . Wir konnten zumindest schonmal in der uns zur Verfügung stehenden Zeit, Spiele und Sammlungen wie Fruit Ninja, The Lab, Google Earth VR, VRMultiGames, Drone Hunter VR oder VR Gallery ausprobieren, all dies lief in der Steam-Umgebung. Für die Kundschaft in der Warteschleife oder für sonstige Interessierte hingen in den Räumen beziehungsweise Fluren mehrere Monitore, die den gerade gespielten Inhalt zeigten. Gerade was Spiele angeht, soll im nächsten Jahr die Palette deutlich erweitert werden.