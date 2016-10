Watch Dogs 2 Preview

Der erste Teil enttäuschte so manchen Spieler. Insbesondere technisch erfüllt das Open-World-Spiel von Ubisoft nicht die Erwartungen. Wir haben den Nachfolger mehr als 4,5 Stunden gespielt und verraten euch, weshalb er in fast jeder Hinsicht besser ist.

Witziger als gedacht

Hacken, was das Zeug hält

Unerwartet, aber wahr: Held Marcus (links) und sein Kumpel Wrench sind sympathisch und witzig statt nervig.

Marcus Holloways Gegenspieler Blume macht vielleicht regelmäßig Yoga, aber einer von den Guten ist er trotzdem nicht.

3D-Drucker und Drohnen

In dieser Hauptmissionen können wir die Hacking-Fernsteuerung benutzen, um die Wahlkampfveranstaltung zu sprengen. Wir nutzten die Karre nach dem Erreichen des Missionsziels zur Flucht. Haben wir erwähnt, dass wir im 30. Stock sind?

Offenlegung: Für diese Preview reisten wir für einen Tag nach Paris; die Flugkosten übernahm Ubisoft.Die Musik, die Klamotten, die Art zu reden: Marcus Holloway ist ein Hipster – auch wenn er das gegenüber seinen neuen Kumpels bei DedSec bestreitet. Eindruck hat die Hauptfigur ausauf die Hacker-Vereinigung aber dennoch gemacht. Auch mit seinen Hacker-Künsten, vor allem aber, dass es ihm überhaupt gelungen ist, in die streng bewachte Zweigstelle der Firma Blume einzusteigen. Hinter dem Konzern, den man hierzulande mit Botanik in Verbindung bringen könnte, steckt allerdings etwas ganz Anderes. Es handelt sich um einen Computer- und Software-Spezialisten, der für seine Kunden und sich selbst die gesammelten Daten im cToS für allerlei kriminelle Machenschaften nutzt. Wahlmanipulation ist nur einer der Gründe, weshalb DedSec sich zum Ziel gesetzt hat, Blume zu Fall zu bringen.Die ersten Trailer hatte einen falschen Eindruck von Marcus Holloway und seinen Kumpels bei DedSec vermittelt. Ubisoft versucht in Watch Dogs 2 nicht auf Teufel komm raus alles auf „cool“ zu trimmen. Vielmehr handelt es sich um einen Haufen sympathischer Freaks, die in einem Comicbuch- und Rollenspielladen ihr Geheimversteck errichtet haben. Bei Wrench, der immer eine Maske trägt, die ihn wie eine gigantische Fliege aussehen lässt, erscheinen beispielsweise zu seinen Kommentaren passende im Webslang übliche Zeichen. Auch T-Bone, der bereits im ersten Watch Dogs (im Test: Note 9.0 ) sowie dem ersten großen Story-DLC auftauchte, ist wie damals schon immer für einen Lacher gut.Auch die Storymissionen sind bisweilen sehr humorvoll gestaltet. Wir wollen euch nicht zu viel verraten, aber unter anderem dringen wir in ein Filmstudio ein, in dem ein Film im Stil der 80er Jahre produziert wird – inklusive Klopperikone als Hauptdarsteller, aber mit sprechendem Auto der Marke Knight Rider. Köstlich! Marcus selbst wird nach der Prologmission ebenfalls gleich sympathisch. Nach seiner Aufnahme bei DedSec trinken er und seine neuen Kumpels ein wenig zu viel. Als er nach der durchzechten Nacht auf dem Boden eines Appartements ohne Hose aufwacht, fragt er sich zunächst, wo er überhaupt ist. Es folgt ein cleverer Kameratrick, der eine im Bett hinter ihm schlafende Frau offenbart, die Marcus vor diese Nacht wohl noch nicht kannte. Ebenfalls sehr nett: Oben im Comicbuchladen können wir diverse NPCs ansprechen, die uns von ihren Erlebnissen in der Rollenspielwelt und etwa ihrem Auffinden eines Schwerts +2.0 Schaden berichten.Die Hacking-Möglichkeiten von Aiden Pearce beschränkten sich im ersten Watch Dogs noch vornehmlich darauf, die Konten von Passanten zu plündern, sie um persönliche Informationen zu erleichtern oder auf der Flucht vor der Polizei auf Knopfdruck Brücken hochfahren oder Gasleitungen unter der Straße explodieren zu lassen. Marcus Holloways Möglichkeiten sind deutlich vielfältiger – abhängig davon, wie viele der Fähigkeiten im Skilltree ihr bereits freigeschaltet habt. So seid ihr etwa in der Lage, jedes motorgetriebene Gerät zu manipulieren. Wer will, schaltet also den Fernsteuerungsskill für Autos frei. Das ist nicht bloß dazu geeignet, einem verdutzten Fahrer mal eben das Lenkrad rumzureißen oder an einer roten Ampel stehend Gas zu geben. Die Fernsteuerung nutzen wir auch bei Verfolgungsjagden, indem wir unsere Häscher in den Gegenverkehr rasen lassen.Die Maschinensteuerung hilft uns auch beim Erreichen höher gelegener Stellen in der Spielwelt. So greifen wir auf einen großen Baukran zu, lassen erst die Plattform herab, um draufzusteigen und bewegen selbige schließlich zu einem anderen Hochhaus rüber. Das steuert sich zwar aktuell noch nicht sonderlich präzise. Wir hatten allerdings unseren Spaß dabei – tatsächlich besonders in den Momenten, wo die Plattform ins Wanken gerät und Marcus in den Tod stürzt.Neu sind auch die Gadgets, die Marcus einsetzt. Sobald ihr die Gerätschaften im 3D-Drucker bei DedSec angefertigt habt, überfliegen wir die Spielwelt innerhalb eines bestimmten Radius mit unserer Drohne. Das hilft nicht bloß bei der Orientierung. Mit der Drohne können wir hier und dort auch drahtlos Rechner und ganze Netzwerke aus der Ferne hacken und auf diese Weise eine verriegelte Tür öffnen, um unbemerkt in ein Gebäude einzudringen. Neben der Flugdrohne gibt es auch noch eine weitere auf Rädern. Die kann, anders als die Flugdrohne, auch mechanische Manipulationen am Terminal vornehmen, sodass Marcus nicht leibhaftig in die Höhle des Löwen eindringen muss. Das Hacken von Kameras wiederum beherrscht Marcus standardmäßig. Auch darüber überwacht ihr die Gegend und könnt euch die Positionen und Laufrouten der patrouillierenden Wachen einprägen.Auch sehr schön: Fahrbare Hebeplattformen können wir nun ebenfalls mit dem Erwerb der entsprechenden Skills bedienen. So kommen wir über Mauern, die wir sonst nicht überwinden und anstelle dessen den besser bewachten Vordereingang wählen müssten. Zwar laufen die von uns bislang gespielten Hauptmissionen im Kern immer noch eher linear ab, die Vielfalt an Vorgehensweisen steigt in Watch Dogs 2 allerdings deutlich im Vergleich zum Vorgänger an.