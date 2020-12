PM: Tropico 6 update (v.12) 'Órdenes de emergencia' (Kalypso Media)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Tropico 6 update (v.12) 'Órdenes de emergencia'

Tropicaner!

Ab sofort ist ein neues Tropico 6 Update für PC, Linux, Mac, Xbox One und PS4 verfügbar!

Mit diesem Update erhaltet ihr zwei neue Inselparadise zum Regieren und Überwachen sowie diverse Verbesserungen, inklusive einer neuen Verordnung und der Möglichkeit mit dem neuen Notfallauftrag die Errichtung von Routen zu priorisieren.

Viva la Tropico!

Euer El Presidente

Verbesserungen

- 2 neue Sandbox-Karten wurden im Singleplayer hinzugefügt Dos Viejos Amigos (Zwei alte Freunde) Lirio Dorado (Goldene Lilien)

- Neue Verordnung: Tropico Papiere

Tropicaner mit dem Wohlstandslevel „stinkreich“ zahlen keine Miete. Stattdessen gehen monatlich 15% dessen, was sie eigentlich an Miete zahlen würden, in das persönliche Schweizer Bankkonto. Die persönliche Erfahrung eines jeden Tropicaners, der im Umkreis von Mediengebäuden lebt, welche im „Offener Geist“ oder „Telenovela“ Arbeitsmodus operieren, wird um 10% reduziert.

- Notfallaufträge im Transportbüro

Du willst, dass die Transporteure einfach Ihren Job machen?

Der neue Notfallauftrag ermöglicht es dir eine priorisierte Route zu bestimmen, welche der Transporteur ausführen wird, bis der Job erledigt ist. Dies ist sehr nützlich für Raub-Rückschläge, Lieferaufträge und die Priorisierung bestimmter Fabriken.

- Beim Verlassen von Optionen wird nun ein Hinweis eingeblendet, wenn die Änderungen nicht gespeichert wurden.

Bug Fixes

- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem durch Achievements freigeschaltete Inhalte nach dem Löschen des Profils nicht mehr verfügbar waren.

- Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Antike Ruinen eine Straßenanbindung voraussetzen, was aber nur in der Mission Tropicoland notwendig ist.

- Keine schwebenden Touristen mehr: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Touristen und Tropicaner um die Schiffe schweben, von denen Sie transportiert werden.

- Es wurden Fehler behoben, die das Spiel zum Abstürzen gebracht haben.

- Es wurden kleine Fehler in einzelnen Lokalisierungen behoben.