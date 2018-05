Layton's Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erscheint für Switch

3DS iOS Android

Layton's Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ab 32,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das im vergangenen Jahr für Nintendo 3DS, Android und iOS veröffentlichte Detektivspiel Layton's Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre wird in diesem Jahr auch für die Nintendo Switch erscheinen. Dies gab Level-5 in der neuesten Ausgabe der japanischen Famitsu bekannt. In Japan wird der Titel ab dem 9. August 2018, unter dem Namen Layton's Mystery Journey - Katrielle to Daifugou no Inbou DX für die Hybrid-Konsole erhältlich sein. Einen Termin für den europäischen Markt nannten die Macher bisher noch nicht.

Auf der Switch wird das Spiel sowohl eine Controller-, als auch eine Touchpen-Steuerung bieten. Zudem gab das Studio die Zusammenarbeit mit dem in Tokyo ansässigen Spielzeughersteller Takara Tony bekannt. So werden Käufer des Spiels durch den Einsatz der Figuren des Unternehmens via NFC (Near Field Communication) neue Outfits im Spiel freischalten können. Weitere Features der Switch-Version will Level-5 später bekannt geben.

Layton's Mystery Journey - Katrielle und die Verschwörung der Millionäre erzählt die Geschichte von Katrielle, die in Chancery Lane in London ein Detektivbüro eröffnet. Dabei möchte sie nicht nur sich selbst als Ermittlerin beweisen, sondern hofft auch, ihren verschollenen Vater, Professor Layton, zu finden. Während Katrielle einen ungewöhnlichen Fall nach dem anderen knackt, kommt sie, ohne es zu ahnen, einer Millionärsverschwörung auf die Spur. Doch bei diesem mysteriösen Fall ist sie nicht auf sich allein gestellt und kann auf die Unterstützung ihres Assistenten Ernest Drowrig und dem sprechenden Hund Namens Sherl zählen.