Rage 2 offiziell angekündigt - Gameplay-Trailer erschienen [Update]

PC 360 PS3

Update vom 15.5.2018:

Wie versprochen hat Bethesda nun auch einen Gameplay-Trailer zu Rage 2 veröffentlicht. Diesen findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Zu sehen sind riesige Mutanten, abgedrehte Schurken und blutige Action.

Update um 16:15 Uhr

Soeben kündigte Bethesda Rage 2 auch offiziell an. Den ersten Trailer könnt ihr unter diesem Link anschauen. Gameplay gibt es allerdings noch nicht zu sehen, dieses soll erst morgen folgen. Auf der offiziellen Homepage des Publishers wurden auch die Packshots präsentiert, womit auch PC, Xbox One und die PS4 als Plattformen bestätigt werden.

Für die Entwicklung des Spiels ist id Software in Zusammenarbeit mit dem Team von Avalanche Studios verantwortlich. Letztere sind den Fans vor allem durch ihre Just-Cause-Spielreihe bekannt. In Rage 2 erwartet euch eine dystopische Welt im Mad-Max-Stil, ohne Struktur, Recht und Ordnung: „Gehen sie, wohin sie wollen. Schießen sie, auf was sie wollen. Jagen sie alles in die Luft, was sie auch nur schief anschaut“, so die offizielle Beschreibung.

Originalmeldung vom 14. Mai 2018, um 10:10 Uhr

Mit Rage 2 wird Bethesda im Laufe des heutigen Tages die Fortsetzung des 2011 erschienenen Open-World-Ego-Shooters Rage (Testnote: 9.0) ankündigen. Dies hat der Publisher in einer Reihe von Tweets offiziell bestätigt. In den vergangenen Tagen hatte das Unternehmen auf Twitter immer wieder eindeutige Einträge hinterlassen, nachdem die US-Handelskette Walmart durch einen Leak diverse kommende Titel, inklusive Rage 2, vorzeitig enthüllte.

Vor wenigen Stunden sickerte auch ein kurzer Live-Action-Teaser zum Spiel ins Netz durch. Diesen könnt ihr auf dem Twitter-Kanal des Branchen-Insiders Wario64 bestaunen. Sobald Bethesda das Spiel offiziell ankündigt, werden wir diese News entsprechend aktualisieren.