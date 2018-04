Retrokompott Folge 64: Sega Saturn II

Die Folge 64 des Retro-Podcasts von Patrick Becher und Robin Lösch ist da. Entgegen aller Klischees über Norddeutsche und in guter alter Tradition dieses Projekts ist das Hauptthema in der letzten Folge noch nicht abgeschlossen worden und wird entsprechend fortgesetzt. Demnach erfahrt ihr auch dieses Mal einiges über die Sega-Saturn-Konsole, wobei der Schwerpunkt dieser Ausgabe bei den Spielen liegt. Bestritten wird dieser Programmpunkt wieder von Oliver Lindau (alias GG-User v3to), Andreas und Selmar. Auch Berlin ist wieder in Gestalt und Stimme von Fabskimo dabei.

In der Rubrik Retrotalk gibt es Interviews und Eindrücke von der Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig und noch einiges mehr, wie zum Beispiel eine Buchbesprechung zu Ready Player One. Das Interview dieser Ausgabe führte Patrick mit Rebecca Heineman, die unter anderem an The Bard's Tale 3 - Thief of Fate mitgewirkt hat.

Die Aufzeichnung des nächsten Rahmenprogramms steht noch nicht fest, da das Patreon-Ziel für eine regelmäßige Kompott-Versorgung nicht erreicht wurde. In dieser aktuellen Ausgabe gibt es einige Einblicke in die Patreon-exklusiven Inhalte wie „Robins Retrowoche“ und „Patrick am Pranger“. Darüber hinaus gibt es noch den Retrokompott-Testkanal, der allen Usern offen steht, die eigene Podcast-Projekte testen wollen.