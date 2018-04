Retrokompott Folge 63: Sega Saturn I

Wie bereits in der vorausgegangenen Folge 62: Skurrile Hardware Teil 2 angekündigt, tauchen die Macher des Retrokompotts tief in den Themenbereich des Japanischen Videospiele- und Konsolenherstellers Sega ein. Genauer gesagt könnt ihr in dieser und der nachfolgenden Ausgabe Wissenswertes über die Sega-Saturn-Konsole erfahren. Patrick Becher und Robin Lösch werden beim inhaltlichen Schwerpunkt durch Oliver Lindau (alias GG-User V3to), Andreas und Selmar unterstützt. Darüber hinaus steht auch die Leitung nach Berlin und Fabskimo ist wie gewohnt im Rahmenprogramm präsent, das mit vier Retrotalks üppig ausfällt.

Das Hauptinterview wird diesmal mit Roland Austinat geführt. Roland, seines Zeichens freier Redakteur bei GamersGlobal, spricht über seinen Werdegang in der Welt der Videospiele und seine Arbeit bei Magazinen wie PC Player und Video Games. Er verrät euch in diesem Interview auch, was Tim und Struppi mit seiner beruflichen Karriere zu tun haben.

Entgegen des Gerüchts aus der bereits eingangs erwähnten Folge 62, ließen sich von der aktuellen Ausgabe des Podcasts keine mundgerechten Kompott-Häppchen für Patreonen finden. Dafür dürfen alle Hörer geduldig den mehr als siebenstündigen Ausführungen lauschen. Bei Bedarf können diese natürlich auch abschnittsweise gehört werden. Einer Live-Aufzeichnung des kommenden Themas The Last Ninja könnt ihr am 24.4.2018 bei mixlr ab 21 Uhr beiwohnen. Der Termin für die Aufzeichnung des Rahmenprogramms steht allerdings noch nicht fest.