Ergebnis: Die beliebteste Erstplattform unserer Community ist und bleibt der Windows-PC – 43 Prozent haben sich für ihn entschieden. Auf Platz Zwei landet – mit 26 Prozent und deutlichem Vorsprung zu den anderen Konsolen – die PS4. Knapp war das Rennen um den dritten Platz. Hier konnte sich letztlich die Switch mit 13 Prozent gegen die Xbox One mit 11 Prozent durchsetzen. Die weiteren Systeme, darunter Smartphones und Handhelds, spielen bei unseren Usern keine große Rolle als Hauptplattform.

In unserem heutigen Montagmorgen-Podcast, der nachher online geht, greifen Christoph und Dennis die Sonntagsfrage übrigens als Thema der Woche auf.

PC (Windows) 43% PS4 26% Switch 13% Xbox One 11% Andere Plattform (gerne Kommentar) 2% Linux 2% 3DS 1% PSVita 1% iOS 1% Android 0% Mac 0%

Seit Jahrzehnten streiten Spieler darüber, welche Konsole oder welche Plattform die beste ihrer Generation ist. Macht nun etwa auch GamersGlobal bei diesem niemals enden wollenden Konsolenkrieg mit? Natürlich nicht! Das hält uns allerdings nicht davon ab, euch in unserer heutigen Sonntagsfrage trotzdem nach eurer aktuell favorisierten Plattform zu fragen – schließlich erfahren wir so auch etwas über die Interessen unserer User.

Als Antwortmöglichkeiten stehen euch alle aktuellen Plattformen zur Verfügung. Allerdings dürft ihr euch nur für eine einzige entscheiden, Mehrfachantworten sind nicht möglich. Entscheidet also weise und gebt dem System den Vorzug, für das ihr euch Stand heute entscheiden würdet, wenn ihr nicht mehrere parallel besitzen dürftet. Sollte sich die Plattform eurer Wahl nicht in der Auswahl befinden, etwa weil ihr im Moment auf einem Retro-C64-Trip seid, tickert "Andere Plattform" an und teilt uns das von euch bevorzugte System gerne in den Kommentaren mit. Wir würden uns darüber hinaus auch freuen, wenn ihr unsere Kommentarsektion – wie bei den Sonntagsfragen üblich – nutzt, um eure Wahl zu begründen oder mit anderen Usern zu diskutieren. Vielleicht schafft ihr es ja doch, den Konsolenkrieg ein für allemal zu entscheiden.

An unserer Sonntagsfrage könnt ihr bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell, spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.