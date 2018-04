User-Let's Plays: Kingdom Come - Deliverance, Demon's Souls, Banished u.a.

PC XOne PS4 Linux MacOS

Auf dem englischsprachigen Youtube-Kanal von GG-User Vampiro hat sich auch in den letzten Monaten einiges getan. Aktuell laufen regelmäßig fünf Let's Plays.

Alle zwei Tage kommt eine neue Folge zum deutschen Rollenspiel-Hit Elex. Die Reihe wird noch bis Ende Mai laufen. Dienstags und Freitags gibt es eine Folge Demon's Souls. Leider ist es aber nicht gelungen das Spiel abzuschließen, bevor die Server abgeschaltet wurden. Mit Kingdom Come - Deliverance (zu Jörgs LP von Kingdom Come - Deliverance) ist gleich ein drittes RPG am Start. Neue Folgen erscheinen jetzt Mittwochs und Samstags. Direkt unter dieser News könnt ihr in die erste Folge reinschnuppern.

In einen Turm geht es im Dungeon Crawler Vaporum. Vaporum ist das beeindruckende Erstlingswerk des kleinen slowakischen Studios Fatbot Games und ein Pflichttitel für alle Dungeon-Crawler-Liebhaber. Sowohl spielerisch als auch von der Atmosphäre her. Neue Folgen erscheinen (nach technischen Problemen) ab morgen wieder alle sechs Tage.

Ebenfalls alle sechs Tage erscheinen neue Folgen zum Dorfbau-Überlebenssimulator Banished. Gespielt wird allerdings nicht die Vanilla-Version, sondern die Colonial Charter Mod in der Version 1.75. Diese erweitert das Spiel um unzählige Wirtschaftskreisläufe und Gebäude, aber auch Mechaniken.

Zu Unexplored sind weitere Folgen geplant. Zu Shroud of the Avatar erscheint bereits morgen ein Eindruck der ersten rund 80 Spielminuten.

Ende April steht dann eine große Neuerung an: Aufgrund eines nun möglichen Upgrades der Internetleitung von DSL 16 auf VDSL 100 erfolgen neue Aufnahmen dann nur noch in 1080p. Grund hierfür ist die dann gesunkene Uploadzeit für ein 30 minütiges 1080p-Video. Statt rund zwölf Stunden wird der Upload in unter 30 Minuten erledigt sein.

An dieser Stelle sei auch kurz auf die deutschsprachigen Youtube-Kanäle der GG-User Sothi und Joker0222 hingewiesen. Sothi streamt aktuell Far Cry 5 und hat ein LP zu XCOM 2: War of the Chosen laufen. Joker0222 bietet nach seinem sehenswerten LP zu Resident Evil mit der PSVR nun ein actionreiches LP zu The Surge.