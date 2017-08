GC 2017: Kingdom Come Deliverance – Action erwartet, Krimi bekommen

PC XOne PS4 Linux MacOS

In die Zeit des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation versetzt uns Warhorse mit ihrem Null-Fantasy-Ego-RPG. Wir haben es auf der Gamescom mit großer Freude angespielt.

Ungarn gegen Böhmen

Das Massaker von Neuhof

Auch wenn es ein Hersteller-Bild ist: Die Landschaftsgrafik wirkt wirklich so schön.

Suche nach den Köhlern

Beim Anspieltermin auf der Gamescom wurde uns noch mal die Ausgangslage in Erinnerung gerufen: Anfang des 15. Jahrhunderts, die Könige von Ungarn und Böhmen bekriegen sich. Wir sind als Henry mittendrin, einem eigentlich unbedeutenden jungen Mann, der sich aber in den Diensten eines lokalen Lords wiederfindet und in große Abenteuer verwickelt wird. Henrys Mutter und Vater, ein Schmied, sind ums Leben gekommen, mit letzterem hatten wir für Lord Radzig ein Schwert geschmiedet. Doch ein Ritter in schwarzer Rüstung hat es uns abgenommen, was uns in dessen Sicht vermutlich als unfähigen Wurm erscheinen lässt. Dennoch gibt uns Radzig die Chance, sein Wohlwollen zurückzuerlangen: Er schickt uns mit einem Trupp seiner Getreuen auf eine Quest, die im Spiel "Massaker" heißt: Ein nahes Gehöft wurde überfallen, und auch dort wurde ein Kerl in schwarzer Rüstung gesichtet. Sogar ein eigenes Pferd bekommen wir für die Mission!Wir starten im Burghof von Lord Radzig, unser Hauptmann weist uns ein. Wie in Gothic reagieren die Umstehenden darauf, wenn wir unser Schwert ziehen, und dass wir das doch gefälligst seinlassen sollen. Wir können nun dem Hauptmann hinterher reiten oder auf eigene Faust zum Gehöft, Neuhof genannt, reiten. Natürlich bleiben wir in der Gruppe und genießen dabei den Blick auf die böhmische Wald-, Wiesen- und Hügel-Landschaft. Wir kommen an einigen Häsuern und einem kleinen Dorf vorbei, mehrmals teilen uns Einblendungen wie "Händler gefunden" oder "Unfallstelle gefunden" oder "Nest gefunden" mit, dass unsere Karte aktualisiert wurde. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine offene Welt. Ob es zu Spielbeginn künstliche Begrenzungen darin gibt, wissen wir nicht. Unser Gefühl ist: nein.Ein Blick in Inventar und Co. zeigen, dass es sich bei Kingdom Come Deliverance um kein Leichtgewicht handelt: mitgeführte und angelegte Ausrüstung, Spieler-Statistiken und Skills, ein Questlog, ein Menü zu unserem Pferd, die "gezeichnete", sich mit der Zeit enthülllende Karte, der Kodex. Letzterer sammelt alles Wissen, das wir aufschnappen, allein der erste von sechs Reitern, "Generelles" getauft, ist noch mal in diverse Unterthemen wie Armor, Karren, Taten, Glaube und Hingabe oder Volkslieder untereilt. Hier meint es jemand ernst damit, das Spiel in einen echten historischen Hintergrund einzubetten, statt nur vordergründig so zu tun! Auch in Sachen RPG wird nicht nur mit Alibi-Geschichten gearbeitet, beispielsweise gibt es mehrere Kleidungs- und Rüstungsschichten.Nach einigen Trab-Minuten sehen wir hinter einem Hügel Rauch aufsteigen. Als wir in Neuhof angekommen sind, startet automatisch eine Cutscene, die uns die Lage verdeutlicht: Das Gehöft wurde überfallen, teilweise niedergebrannt, mehrere Personen und alle Pferde sind tot. Letztere allerdings, so erfahren wir von der Frau des im Kampf gegen die Angreifer gefallenen Gutsbesitzers, wurden von ihr und den Gehilfen getötet: Die Angreifer hatten ihnen "nur" die Sehnen durchgeschnitten, um sie jämmerlich verenden zu lassen. Ein wenig seltsam wirkt, dass die frische Witwe mehr Schmerz über das Ende der Pferde zum Ausdruck bringt als über das ihres Mannes. Und wo wir bei Seltsamkeiten sind: Dass wir im Sprint zu Fuß (der allerdings Ausdauer kostet) gut doppelt so schnell sind wie ein schnell trabendes Pferd, finden wir dann schon erstaunlich.Wir laufen etwas herum und befragen die Überlebenden. Sehr schnell erhalten wir den Tipp, dass einige der Angreifer nach Norden, in ein Gehölz geflohen sind. Während sich etliche andere unserer Kollegen im Anspielraum bis zum Ende der Spielzeit mit der Befragung und Suche beschäftigen werden laufen wir einfach nach Noden ins Gehölz und finden alsbald eine kleine Lichtung, von der wir Stimmen hören. Wir ziehen vorsorglich unser Schwert, und in der Tat: Ein Bewaffneter greift uns an. Es soll der einzige Kampf in den etwa 30 Minuten Nettospielzeit bleiben, problemlos besiegen wir den Typen. Wie bei Skyrim und Co. finden wir seine gesamte Ausrüstung als Loot, und könne, anders als bei Skyrim, nur den allerkleinstenTeil davon mitnehmen, weil es schlicht zu schwer ist, eine zweite Rüstung, ein zweites Schwert und so weiter mitzuschleppen. Sein schwer verwundeter Kollege stirbt übrigens, skriptgesteuert, ohne unser Zutun, bei ihm finden wir den Hinweis auf einen Verantwortlichen unter der Vasallenschar des Gehöfts: eine blutige Hacke.Als wir diese beim Gehöft herumzeigen, verrät uns ein gewisser Jakub, die gehöre Ginger. Wir sollten diesen aber anhören, bevor wir ihn vorschnell verurteilen. Das würden wir gerne, doch Ginger ist ausgebüchst. Ein weiterer Gehöftbewohner gibt uns den Hinweis, wo wir ihn finden können: Wir sollen einem Bach, der im nahen Wald entspringt, nach Süden folgen, bis wir fahrende Köhler finden. Dort halte er sich auf.Gesagt, getan: Wir marschieren zum nahen Bach und laufen nach Süden, erleichtert dadurch, dass das ungefähre Missionsziel auch schlicht in der Karte markiert wird. Und diese kleine Wanderung ist eine Wucht: Wir fühlen uns wirklich, als folgten wir einem teils offenen, teils zugewachsenen Bachlauf durch die Natur. Ab und zu wechseln wir die Seite und springen über einen Zaun. Zufälligerweise kommt da: "Neuer Level erreicht", das Herumspringen scheint uns als Erfahrung gebracht zu haben. Wo wir gerade beim Levelaufstieg sind: Neben der eigentlichen Charakterstufe ("main level") hat Henry Werte für Stärke, Geschicklichkeit, Lebenskraft und Sprache sowie Attribute wie "empathisch" oder "Händlersinn" oder "Troubadour". Dazu kommen weitere Zahlenwerte in den Bereichen Kampf, Skills,, Buffs und Reputation. Ein RPG light muss wirklich niemand befürchten.Die Dichte der Vegetation nebst Geräuschkulisse wirkt äußerst überzeugend. Doch wir haben ein wenig die Weitläufigkeit der Offenen Welt unterschätzt und fragen uns bald, ob wir nicht unser Pferd hätten nutzen sollen. Egal, auch wenn die Durchsage "noch 5 Minuten" kommt beim Probetermin, laufen wir weiter den Bach entlang und finden schließlich die Köhlerei, also das Lager, wo aus Holz Holzkohle hergestellt wird. Doch der einzige Köhler, den wir treffen und ansprechen, kann uns wiederum nur sagen, wohin Ginger gegangen ist: Von dem mit dem Angriff auf Neuhof verquickten Arbeiter fehlt abermals jede Spur.Ist es euch aufgefallen? Obwohl viel über das realistische Kampfsystem von Kingdom Come Deliverance zu lesen gewesen ist (und das auch durchaus eine Rolle spielen wird), haben wir in dieser Mission nur einen einzigen kurzen Kampf geführt. Ansonsten fühlten wir uns wie in einem Krimi-Adventure.Wir haben Lust auf mehr und freuen uns auf den 13. Februar 2018, wenn das Spiel erscheinen soll.