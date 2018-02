Turok 1 und 2 erscheinen nächste Woche als Remastered für Xbox One

XOne

Die beiden Remastered-Versionen von Turok - Dinosaur Hunter und Turok 2 - Seeds of Evil werden in der kommenden Woche auch für die Xbox One erscheinen. Dies gab der verantwortliche Entwickler Night Dive Studios über die offizielle Homepage bekannt. Der Release der beiden Spiele auf der Redmonder-Konsole soll demnach, zumindest in den USA, schon nächsten Monat, am 2. März erfolgen. Ob der Termin auch für Europa gilt, wurde bisher noch nicht bestätigt.

Night Dive Studios ist auch für das Remake von System Shock verantwortlich, das bekanntlich vor Kurzem vorübergehend auf Eis gelegt wurde. Wie es in einem Bericht der US-Kollegen von Polygon heißt, wurde das Geld, dass das Studio via Kickstarter-Kampagne für die Entwicklung einnahm, inzwischen aufgebraucht. Die Einnahmen aus den Verkäufen solcher „Neuauflagen“ könnte das Team dazu nutzen, die Entwicklung von System Shock wieder in Gang zu bringen.