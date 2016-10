Turok 2: Neuauflage benötigt noch Zeit // Multiplayer-Modus inklusive

PC andere

Turok 2 - Seeds of Evil ab 12,95 € bei Amazon.de kaufen.

Das Teaserbild stammt aus der Neuauflage von Turok - Dinosaur Hunter.

Im letzten Dezember veröffentlichte Night Dive Studios eine umstrittene Neuauflage des N64-Klassikers Turok - Dinosaur Hunter für den PC (siehe auch Turok: Neuauflage erscheint morgen // Trailer zeigt Spielszenen). Während die einen etwa mit einer standesgemäßen optischen Überarbeitung rechneten und dementsprechend enttäuscht wurden, freuten sich andere wiederum über die originalgetreue und authentische Umsetzung des Originals. Bereits vorher kündigte der Entwickler jedoch auch eine neue Fassung des Nachfolgers Turok 2 - Seeds of Evil an. Doch um die war es in den vergangenen Monaten erstaunlich ruhig geworden.

Via Steam wandte sich Night Dive Studios nun an seine Fans. Demnach habe es bisher unter anderem noch Probleme mit den Rechten für das Spiel gegeben. Diese scheinen nun aber geklärt:

Turok 2 befindet sich weiter in Entwicklung. Die Arbeiten daran haben bereits kurz nach dem Launch des ersten Turok begonnen. Turok 2 ist größer, es hat mehr Gegner, mehr Waffen, mehr Schauplätze. Und das wichtigste: Es hatte einen Multiplayer-Part.

Bei dem letzten Satz dürfte es sich damit um eine Bestätigung der Umsetzung des Multiplayer-Modus handeln. Einen Release-Termin können die Entwickler aber noch nicht nennen, auch gibt es keine Angaben zu einem möglichen Zeitfenster der Veröffentlichung. Stattdessen halten sie es wie der Duke und sagen lediglich: "Wenn es fertig ist."