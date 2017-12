Conan Exiles: Release-Termin, Retail-Versionen und Collector's Edition

PC XOne PS4

Conan Exiles ab 24,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Conan Exiles ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Seit Anfang dieses Jahres befindet sich das Survival-Abenteuer Conan-Exiles auf Steam in der Early-Access-Phase und ist seit August auch im Preview-Programm für die Xbox One verfügbar. Nun gab der verantwortliche Entwickler Funcom auf der offiziellen Homepage einen konkreten Veröffentlichungstermin für den Titel bekannt. Das Spiel wird demnach ab dem 8. Mai des kommenden Jahres weltweit für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

Der Titel wird sowohl digital, als auch im stationären Handel für alle drei Plattformen erscheinen. Geplant ist eine Standard-Version und eine Collector’s Edition. Die Standard-Fassung wird für den PC 39,99 Euro kosten. Konsolenspieler zahlen 49,99 Euro. Der Preis der Xbox-One-Version wurde bereits von 34,99 auf 49,99 Euro angepasst. PC-Spieler können den Titel bis zum Release weiterhin für aktuelle 29,99 Euro (und somit zehn Euro günstiger als beim offiziellen Launch) erwerben. Die Collector's Edition wird für den PC 69,99 Euro und für die Konsolen 79,99 Euro kosten. Das Sammlerpaket wird mit folgenden Extras aufwarten:

Eine 15 cm große Figur aus Polyresin (Kunststein) von Conan (modelliert nach dem Äußeren des Barbaren aus dem Conan-Exiles-Trailer).

Die offiziellen Soundtracks von Conan Exiles, Age of Conan - Hyborian Adventures und Age of Conan - Rise of the Godslayer .

und . Ein farbiges Artbook mit Visionen der Entwickler vom Land der Verbannten und einem Blick hinter die Kulissen der Spieleproduktion.

Eine farbig gedruckte Weltkarte der Spielwelt von Conan Exiles.

Ein gedrucktes Comicbuch von Dark Horse mit Erzählungen über Conans Abenteuer im Land der Verbannten.

Ein Freischaltcode für sechs digitale Comics von Dark Horse, die die komplette Geschichte von Salome die Hexe erzählen.

erzählen. Ein Freischaltcode für das 496-seitige eBook Coming of Conan von Mark Schulz mit den ersten 13 Conan-Geschichten von Robert E. Howard.

von mit den ersten 13 Conan-Geschichten von Robert E. Howard. Ein Freischaltcode für ein 368 Seiten umfassendes digitales Regelwerk von Modiphius für das Conan-Pen-and-Paper-Rollenspiel.

Das Spiel wird als PC-Vorabzugang und Xbox-Game-Preview bis zum Start weiterhin erhältlich sein. Ihr solltet allerdings beachten, dass ihr den Vorabzugang nur beim Erwerb einer digitalen Version erhaltet! Käufer der digitalen Vorabversion für PC und Xbox One sowie Vorbesteller der digitalen Release-Fassung für die PS4 (wird bald zum Vorbestellen verfügbar sein) erhalten als Ingame-Bonus „Conans königliche Rüstung“. Frühkäufer der Handelsversion für alle drei Plattformen (auch bereits für die PS4 vorbestellbar) bekommen die Day-One-Edition, die eine gedruckte Landkarte und den Ingame-Bonus „Conans atlantisches Schwert“ enthält.