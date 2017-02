Conan Exiles – Heinrichs 1. Stunde uncut

PC XOne PS4

Premium-Streams: 720p (mp4, 1,77 GB)

Als Bonus zu unserer Stunde der Kritiker zu Conan Exiles bieten wir unseren Premium-Usern sowie Einmalzahlern dieses Mal ausnahmsweise auch Heinrichs 1. Stunde uncut an. Zum einen erlebt ihr in diesem Video natürlich seine komplette erste Stunde ohne jegliche Schnitte – und wer bereits die SdK gesehen hat, wird sich denken können, dass er sich in den ersten 60 Minuten nicht nur von Häschen hat ablenken lassen. Zum anderen enthält diese Version aber auch den kompletten Sprachchat von Heinrich und Jörg – ihr hört also mit, wie Heinrich seinen Spielpartner mehr und mehr in den Wahnsinn treibt.



Wie sich das Ganze aus Jörgs Perspektive darstellt, seht ihr übrigens ab morgen, wenn wir auch Jörgs 1. Stunde uncut veröffentlichen.



Viel Spaß beim Anschauen!