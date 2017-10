God Eater 3: Neuer Teil der JRPG-Serie angekündigt / Erster Trailer

XOne PS4

Im September vergangenen Jahres gab der japanische Entwickler Bandai Namco Entertainment im Rahmen der Tokyo Game Show die Entwicklung eines neuen God-Eater-Spiels bekannt. Wie der Spielehersteller nun offiziell bestätigte, handelt es sich dabei um God Eater 3 und somit um einen direkten Nachfolger des 2013 in Japan erschienenen God Eater 2, das in Nordamerika und Europa erst 2016 unter dem Titel God Eater 2 - Rage Burst (zum PSN-Check) auf den Markt kam.

Der neue Teil der Spielreihe ist laut der Beschreibung viele Jahre nach den Ereignissen im Vorgänger angesiedelt. Die Aragami, riesige Kreaturen, die mit herkömmlichen Waffen nicht getötet werden können, wüten immer noch auf der Erde, die für die Menschen beinahe unbewohnbar geworden ist. Doch es haben sich neue Helden erhoben, die den fortschreitenden Elend und die Zerstörung stoppen und die Balance in der Welt wiederherzustellen wollen - die God Eater. Diese Auserwählten sind mit mächtigen God-Arcs-Waffen ausgestattet, die von Aragami-Zellen angetrieben werden. Der Kampf gegen die riesigen Biester wird allerdings nicht eure einzige Aufgabe im Spiel sein: „etwas passiert mit den God Eatern und die Grenzlinie zwischen Dunkelheit und Licht war noch nie so dünn...“, so die Entwickler.

God Eater 3 soll diesmal zeitgleich in Europa, Nordamerika, Japan und Südost-Asien erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Dafür könnt ihr schon mal einen kurzen Trailer bestaunen, der euch einen ersten Blick auf das Japano-Rollenspiel gewährt.