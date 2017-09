Elex: Keine Mod-Tools für Piranha-Bytes' RPG geplant

PC XOne PS4

Elex ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

In etwas mehr als einem Monat soll Elex (Preview), das neue Rollenspiel von Gothic- und Risen-Macher Piranha Bytes, für PC, PS4 und Xbox One im Handel stehen. Wie Entwicklungsleiter Björn Pankratz im Gespräch mit der PC Games bestätigte, werden die Essener nach aktuellem Stand keine Mod-Tools bereitstellen, mit denen Fans in der Lage wären, ihre eigenen Abenteuer zu erstellen oder das Spiel an bestimmten Punkten anzupassen.

Grund dafür sind laut Pankratz die fehlenden Ressourcen des Teams, um solche Mod-Tools umzusetzen. Für Piranha Bytes wäre es allein mit der Veröffentlichung solcher Tools zudem nicht getan. Zusammen mit der Erstellung von Anleitungen und dem Support in Form sonstiger Hilfestellungen für die Modder wäre ein hoher Aufwand daran geknüpft, den das mit knapp 30 Mitarbeitern vergleichsweise kleine Entwicklerteam nicht stemmen könnte. Denn wenn man Mod-Support bieten würde, "dann wäre unser Anspruch, es richtig zu tun", so Pankratz gegenüber der PC Games.

Für Gothic 1 und 2 hatte Piranha Bytes damals Modifikationen möglich gemacht, wobei die Mod-Kits laut Pankratz im Rahmen des privaten Zusatzengagements eines einzelnen Programmierers entstanden sind. Übermäßig benutzerfreundlich fielen diese am Ende entsprechend nicht aus und "solche halbgaren Sachen" könnte man sich heutzutage laut Pankratz nicht leisten. Zu Gothic 1 und 2 entstanden durch die Mod-Kits diverse größere und kleinere Modifikationen, die teils auch komplett neu erstellten Spielwelten, neue Storys und bisweilen sogar von den Erstellern selbst vertonte Dialoge enthielten.

Elex erscheint am 17. Oktober für PC und Konsole. Nach den je drei Gothic-Teilen (plus das Add-in Die Nacht des Raben) und Risen-Abenteuern handelt es sich um das siebte Spiel des Studios aus dem Ruhrpott. Diesmal allerdings entführt euch das Rollenspiel nicht in ein Mittelalter-Fantasy- oder Piratensetting, sondern in ein postapokalyptisches Science-Fantasy-Szenario.