Aldi Life Games: Discounter verkauft ab sofort auch Game-Keys

Pünktlich zum Beginn der diesjährigen gamescom in Köln hat der Discounter Aldi seinen Einstieg in das Gaming-Geschäft verkündet und startete auch direkt mit seiner neuen Vertriebsplattform „Aldi Life Games“ durch. Ab sofort könnt ihr unter aldilife.com aus einer Auswahl an Spiel-Keys für Windows, Mac, Linux und auch die PS4 wählen, die ihr nach dem Kauf über Steam, Origin, Uplay oder im Playstation Store aktivieren und herunterladen könnt.

Das Angebot umfasst zum Start mehr als 3000 Spiele verschiedener Genres, darunter Shooter, Action-Adventure, Renn-, Horror- und Rollenspiele, aber auch Indie- und Arcade-Titel. Die einzelnen Produktseiten enthalten, ähnlich wie bei Steam, alle notwendigen Infos, wie die Spielbeschreibung, die Angaben zu Systemanforderungen und natürlich, auf welcher Plattform der Titel aktiviert werden kann. Ihr solltet allerdings die Preise vor dem Kauf vergleichen, denn einige Titel kosten erheblich mehr als auf der Plattform, wo ihr es aktiviert. So zahlt ihr bei Aldi Life Games für Mafia 3 (Testnote: 7.5) derzeit 49,99 Euro für den Steam Key. Bei Steam direkt kostet der Titel nur 39,99 Euro. Watch Dogs 2 (Testnote. 8.0) wiederum kostet mit dem aktuellen Rabatt von 74 Prozent nur 15,00 Euro und ist somit doppelt so günstig wie im Ubisoft Store.